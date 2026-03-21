BBC: Украинцы успешно сбивают иранские дроны на Ближнем Востоке

Украинские военные. Иллюстративное фото: Силы беспилотных систем ВС Украины/Facebook

Украинские специалисты уже имеют несколько успешных случаев уничтожения иранских дронов в одной из стран Ближнего Востока. Из-за обострения ситуации в регионе Персидского залива украинские дроны-перехватчики вызвали значительный интерес у разных государств. Украина получила запросы от ряда стран и уже направила туда сотни военных специалистов, однако прямой экспорт беспилотников пока остается ограниченным на государственном уровне.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на BBC.

По данным СМИ, украинские военные специалисты уже имеют несколько успешных примеров перехвата иранских беспилотников в одной из стран Ближнего Востока.

Кроме того, отмечается, что украинские разработки в сфере борьбы с дронами вызывают все больший интерес на фоне обострения ситуации в регионе Персидского залива.

Речь идет прежде всего о дронах-перехватчиках, которые фактически стали одним из самых необходимых решений в современных условиях войны. По имеющейся информации, Украина уже получила обращение от ряда стран, заинтересованных в такой технологии, а также направила за границу сотни своих специалистов.

"Украинские власти сообщили, что уже получили заявки на поставку дронов от 11 стран и направили на помощь несколько групп своих военных операторов с перехватчиками, общей численностью около 230 человек", — говорится в материале BBC.

В то же время прямой экспорт беспилотников пока остается заблокированным на государственном уровне. Несмотря на это, производители получают многочисленные коммерческие предложения, причем нередко по более высоким ценам, чем на внутреннем рынке.

Некоторые компании уже подали заявки на экспорт, однако их еще не рассмотрели — окончательное решение должны принять профильные государственные органы. Параллельно во власти обсуждают и другой вариант сотрудничества: не продажа, а обмен украинских дронов на необходимое вооружение, в частности ракеты к системам Patriot. Окончательной позиции по этому вопросу пока нет.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказал о работе украинских специалистов в странах Ближнего Востока, где они помогают усиливать защиту от дронов. По словам лидера, украинские специалисты уже работают в нескольких государствах региона. В то же время он отметил, что сотрудничество расширяется.

Ранее глава государства отмечал, что обострение ситуации на Ближнем Востоке может осложнить поставки оружия для Украины. Из-за повышенного спроса на ресурсы США и производство систем противовоздушной обороны растет риск нехватки ракет. Прежде всего это касается комплексов Patriot.

Также украинский лидер объяснял, что Украина рассматривает обмен помощью странам Ближнего Востока на дефицитные ракеты для систем ПВО, в частности Patriot. Он подчеркнул, что речь идет о ракетах РАС-2 и более современных РАС-3, которые сейчас особенно нужны для защиты неба.