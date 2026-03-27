Зеленський розповів про результати місії експертів у Саудівській Аравії

Нарада Володимира Зеленського з експертами.

Володимир Зеленський повідомив про зустріч з українськими військовими експертами, відрядженими до Саудівської Аравії. Після більш ніж тижня роботи вони вже представили перші висновки і, як наголосив президент, встигли передати партнерам український досвід захисту інфраструктури та цивільного населення від дронових і ракетних атак.

