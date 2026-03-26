Головна Новини дня Генерал армії США заявив, що Америка вчиться в України працювати з Patriot

Генерал армії США заявив, що Америка вчиться в України працювати з Patriot

Ua ru
Дата публікації: 26 березня 2026 15:39
Генерал армії США заявив, що Америка вчиться в України працювати з Patriot
Робота ППО в Україні. Фото: Генштаб ЗСУ

Генерал Європейського командування армії США Крістофер Каволі заявив, що українці настільки опанували системи протиповітряної оборони Patriot, що американці вже вчаться у них. Українські військові показали високу ефективність систем у їх застосуванні.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Крістофер Каволі сказав під час виступу в Сенаті. 

Досвід українців у користування системами Patriot

Каволі заявив, що українські військові швидко освоїли складні системи ППО Patriot і показали високу ефективність у їх застосуванні. Він навіть зізнався, що спершу сумнівався у здатності українців опанувати їх.

"Чесно кажучи, спочатку я сумнівався. Це складна система. Але українці поставили своїх найкращих людей, і вони схопили це на льоту", — сказав генерал.

За його словами, зараз американські військові також переймають досвід України щодо використання цих систем у бойових умовах. 

Ситуація з ППО в Україні

Як повідомляли Новини.LIVE, 9 березня Володимир Зеленський заявив, що Близький Схід за кілька днів витратив більше Patriot, ніж Україна. Лише за перші дні війни країни регіону використали понад 800 ракет Patriot, намагаючись збити більш як 2000 іранських дронів та понад 500 балістичних ракет.

Вже 12 березня президент розповів, що Україна вже отримала частину ракет для систем Patriot за домовленостями формату "Рамштайн". Однак постачання ще триває.

Попри це Україні загрожує дефіцит ракет для ППО через війну в Ірані. За словами Володимира Зеленського, питання зараз полягає в тому, "коли вичерпаються всі запаси на Близькому Сході".

США ППО Patriot
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
