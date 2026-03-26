Главная Новости дня Генерал армии США заявил, что Америка учится у Украины работать с Patriot

Дата публикации 26 марта 2026 15:39
Работа ПВО в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Генерал Европейского командования армии США Кристофер Каволи заявил, что украинцы настолько овладели системами противовоздушной обороны Patriot, что американцы уже учатся у них. Украинские военные показали высокую эффективность систем в их применении.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Кристофер Каволи сказал во время выступления в Сенате.

Опыт украинцев в пользовании системами Patriot

Каволи заявил, что украинские военные быстро освоили сложные системы ПВО Patriot и показали высокую эффективность в их применении. Он даже признался, что сначала сомневался в способности украинцев овладеть ими.

"Честно говоря, сначала я сомневался. Это сложная система. Но украинцы поставили своих лучших людей, и они схватили это на лету", — сказал генерал.

По его словам, сейчас американские военные также перенимают опыт Украины по использованию этих систем в боевых условиях.

Ситуация с ПВО в Украине

Как сообщали Новини.LIVE, 9 марта Владимир Зеленский заявил, что Ближний Восток за несколько дней потратил больше Patriot, чем Украина. Только за первые дни войны страны региона использовали более 800 ракет Patriot, пытаясь сбить более 2000 иранских дронов и более 500 баллистических ракет.

Уже 12 марта президент рассказал, что Украина уже получила часть ракет для систем Patriot по договоренностям формата "Рамштайн". Однако поставки еще продолжаются.

Несмотря на это Украине грозит дефицит ракет для ПВО из-за войны в Иране. По словам Владимира Зеленского, вопрос сейчас заключается в том, "когда исчерпаются все запасы на Ближнем Востоке".

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
Реклама

