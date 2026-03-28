Головна Новини дня Зеленський повідомив про результати роботи українських експертів у ОАЕ

Зеленський повідомив про результати роботи українських експертів у ОАЕ

Дата публікації: 28 березня 2026 11:02
Володимир Зеленський зустрівся з українськими експертами, яка нині працюють в ОАЕ. Фото: ОПУ

В Абу-Дабі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими експертами, які вже кілька тижнів працюють в Обʼєднаних Арабських Еміратах, щоб надати допомогу для захисту життів. 

Під час зустрічі обговорили перші результати, головні висновки з роботи команди в ОАЕ та деякі пропозиції. 

"Наша спільна мета з партнерами – більше безпеки. Українці, на жаль, добре пам’ятають, як це було, коли розпочалася повномасштабна агресія Росії проти нашої країни. Багато залежало від швидких та ефективних оборонних рішень. Сьогодні Україна не тільки потребує допомоги, а й сама готова підтримати тих, хто підтримує нас", – наголосив Володимир Зеленський. 

Українські експерти доповіли, що за цей час провели зустрічі з представниками сил безпеки та оборони ОАЕ й працюють над зміцненням захисту від повітряних загроз. 

"Обговорили саме це перед моєю зустріччю з паном Президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Вже є чітке розуміння того, як можна зміцнити систему захисту неба та критичної інфраструктури в Еміратах, інтегрувавши український досвід. Ідеться про комплексні рішення, які довели свою ефективність", – зазначив Глава держави. 

Президент подякував українським експертам за службу й відзначив повагу, яка відчувається до України в цьому регіоні. 

Новина доповнюється...

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
Реклама

