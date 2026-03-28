Зеленский сообщил о результатах работы украинских экспертов в ОАЭ

Срочная новость

Объединенные Арабские Эмираты. Уже несколько недель здесь работают украинцы, чтобы оказать помощь в защите жизней. Встретились с представителями этой нашей команды и обсудили первые результаты и главные выводы из их работы в Эмиратах и некоторые предложения.

Наша общая цель с партнерами - больше безопасности. Украинцы, к сожалению, хорошо помнят, как это было, когда началась полномасштабная агрессия России против нашей страны. Многое зависело от быстрых и эффективных оборонных решений. Сегодня Украина не только нуждается в помощи, но и сама готова поддержать тех, кто поддерживает нас.

За это время наши эксперты провели встречи с представителями Сил безопасности и обороны ОАЭ. Ребята работают над усилением защиты от воздушных угроз. Обсудили именно это перед моей встречей с господином Президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном.

Читайте также:

Уже есть четкое понимание того, как можно укрепить систему защиты неба и критической инфраструктуры в Эмиратах, интегрировав украинский опыт. Речь идет о комплексных решениях, которые доказали свою эффективность.

Поблагодарил ребят за службу и за то уважение, которое чувствуется к Украине в регионе. Наш народ заслуживает этого уважения и действительно является одним из тех, кто может возвращать безопасность. Слава Украине!

Новость дополняется...