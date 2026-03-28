Главная Новости дня Зеленский договорился с эмиром Катара о партнерстве в обороне

Дата публикации 28 марта 2026 15:19
Тамим бин Хамад Аль Тани и Владимир Зеленский. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Украинский лидер Владимир Зеленский в субботу, 28 марта, провел встречу с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани в Дохе. Также присутствовал премьер Мухаммад бин Абдулрахман Аль Тани. Стороны договорились о взаимовыгодном партнерстве в оборонной сфере минимум на 10 лет.

Об этом глава государства сообщил в Facebook, передает Новини.LIVE.

Партнерство в оборонной сфере между Украиной и Катаром

"Обсудили вопросы, как обеспечить больше защиты жизни в наших странах, и договорились о взаимовыгодном партнерстве в оборонной сфере минимум на десять лет", — отметил Зеленский.

По его словам, после встречи начальники Генеральных штабов подписали соответствующее соглашение. Оно предусматривает совместные проекты в оборонной индустрии, а также создание сопроизводства и технологические партнерства между компаниями.

Зеленский рассказал о ситуации с безопасностью в Украине и постоянных российских обстрелах. Кроме того, он отметил сотрудничество Москвы с иранским режимом.

Читайте также:

"Нам важно усиливать ПВО, и мы рассчитываем на соответствующую поддержку со стороны партнеров. Благодарю Его Высочество за прием, готовность работать вместе и конкретные договоренности", — добавил глава государства.

Как писали Новини.LIVE, 28 марта Зеленский прибыл в Катар. Он подчеркнул, что безопасность строится на партнерстве. По словам главы государства, Украина готова к поддержке всех, кто готов вместе работать.

Кроме того, сегодня Зеленский провел встречу с лидером ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном. Стороны говорили о безопасности и сотрудничестве в сфере обороны и безопасности.

Глава государства также встретился с украинскими экспертами, которые работают в ОАЭ. Ключевой темой были первые результаты и выводы.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
