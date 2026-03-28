Зеленский прибыл в Катар и заявил о важности партнерства

Владимир Зеленский в Катаре. Фото: кадр из видео

Украинский лидер Владимир Зеленский в субботу, 28 марта, прибыл в Катар. Он подчеркнул, что реальная безопасность строится на партнерстве.

Об этом глава государства сообщил в Facebook, передает Новини.LIVE.

"Реальная безопасность строится на партнерстве, и мы ценим каждого и открыты к поддержке всех, кто готов работать вместе ради этого", — подчеркнул украинский лидер.

Как писали Новини.LIVE, 28 марта Зеленский встретился с лидером ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном. В частности, они обсудили ситуацию с безопасностью. Кроме того, стороны договорились о сотрудничестве.

Кроме того, глава государства провел встречу с украинскими экспертами, которые работают в ОАЭ. Они говорили о первых результатах и главных выводах.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина и Саудовская Аравия договорились об оборонном сотрудничестве. Стороны подписали соответствующий документ.