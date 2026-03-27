Видео

Зеленский: быстрый мир возможен при условии давления на РФ

Зеленский: быстрый мир возможен при условии давления на РФ

Дата публикации 27 марта 2026 22:10
Зеленский: быстрый мир возможен при условии давления на РФ
Владимир Зеленский. Фото: АР

Президент Владимир Зеленский заявил, что давление на Украину не приведет к быстрому окончанию войны. По его словам, США и весь мир должен давить на Россию для достижения более быстрого мира.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский заявил в интервью Le Monde.

Как ускорить завершение войны в Украине

"Я считаю, что если Соединенные Штаты действительно хотят быстрого завершения этой войны, то это будет достигнуто не путем усиления давления на Украину. Это решится большим давлением на Россию. Но это их (США, — ред.) право выбирать", — сказал президент.

В то же время он подчеркнул, что конфликты на Ближнем Востоке "отвлекают внимание от Украины". По мнению Зеленского, они не должны приводить к тому, что наши союзники забудут о важности их поддержки в войне с Россией.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Зеленский заявлял, что даты следующих переговоров с РФ нет. Американские представители не выезжают из США по соображениям безопасности из-за войны на Ближнем Востоке.

Также президент сообщал о разных взглядах из США на переговоры. По его словам, это создает дискуссии о необходимости давления на Москву для ускорения мирного процесса.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
