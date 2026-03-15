Зеленский подписал указы о новых санкциях против России

Ua ru
Дата публикации 15 марта 2026 17:25
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о новых санкциях против России. В частности, под ограничения попали паралимпийцы, которые оправдывают агрессию Москвы, а также иранские компании.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента в воскресенье, 15 марта, передает Новини.LIVE.

Новые санкции против России

Указами Зеленским ввел в действие решение СНБО о применении санкций против:

  • российских и иранских компаний и граждан, обслуживающих ВПК России;
  • паралимпийцев, которые оправдывают агрессию РФ и распространяют российскую пропаганду.

В санкции против российского ВПК включили 130 физических лиц и 48 компаний. Среди них — предприятия, причастные к поставке компонентов для систем спутниковой навигации серии "Комета", которые применяются в российских дронах, крылатых и баллистических ракетах, управляемых боеприпасах и авиации, используемой для обстрелов Украины. Также в перечень попали компании, связанные с производством "Орешника".

Кроме того, в перечне есть компании и граждане Ирана, которые причастны к изготовлению иранских дронов и ракет.

"Эти юридические и физические лица помогали России запускать, разворачивать и масштабировать производство "шахедов" в России. Санкции применены и к иранским инструкторам, которые готовили российских операторов "шахедов", которые затем атаковали украинские города и энергетические объекты", — рассказали в ОП.

Санкции против паралимпийцев

Кроме того, еще один указ касается десяти российских паралимпийцев, которые участвовали в войне против Украины. Они распространяют пропаганду, а также используют спортивные мероприятия как площадку для оправдания преступлений и оккупации.

Указы Зеленского. Фото: скриншот

Санкции против России — последние новости

Совет ЕС продлил санкции против России до 15 сентября. Под ограничениями остаются более 2700 физических и юридических лиц.

А недавно лидер США Дональд Трамп намекнул на снятие санкций с российской нефти на фоне обострения на Ближнем Востоке. Зеленский отреагировал и отметил, что это решение может позволить Москве укрепить военные возможности.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 20-й пакет санкций против России.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
