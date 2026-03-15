Зеленський підписав укази про нові санкції проти Росії
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про нові санкції проти Росії. Зокрема, під обмеження потрапили паралімпійці, які виправдовують агресію Москви, а також іранські компанії.
Про це повідомила пресслужба Офісу Президента у неділю, 15 березня, передає Новини.LIVE.
Нові санкції проти Росії
Указами Зеленським ввів у дію рішення РНБО що застосування санкцій проти:
- російських та іранських компаній і громадян, що обслуговують ВПК Росії;
- паралімпійців, які виправдовують агресію РФ та поширюють російську пропаганду.
До санкцій проти російського ВПК включили 130 фізичних осіб і 48 компаній. Серед них — підприємства, причетні до постачання компонентів для систем супутникової навігації серії "Комета", які застосовують у російських дронах, крилатих і балістичних ракетах, керованих боєприпасах та авіації, що використовується для обстрілів України. Також до переліку потрапили компанії, пов’язані з виробництвом "Орєшніка".
Крім того, у переліку є компанії та громадяни Ірану, які причетні до виготовлення іранських дронів та ракет.
"Ці юридичні та фізичні особи допомагали Росії запускати, розгортати й масштабувати виробництво "шахедів" у Росії. Санкції застосовані і до іранських інструкторів, які готували російських операторів "шахедів", що потім атакували українські міста й енергетичні об’єкти", — розповіли в ОП.
Санкції проти паралімпійців
Крім того, ще один указ стосується десяти російських паралімпійців, які брали участь у війні проти України. Вони поширюють пропаганду, а також використовують спортивні заходи як майданчик для виправдовування злочинів та окупації.
Санкції проти Росії — останні новини
Рада ЄС продовжила санкції проти Росії до 15 вересня. Під обмеженнями залишаються понад 2700 фізичних та юридичних осіб.
А нещодавно лідер США Дональд Трамп натякнув на зняття санкцій з російської нафти на тлі загострення на Близькому Сході. Зеленський відреагував та наголосив, що це рішення може дозволити Москві зміцнити військові можливості.
Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала 20-й пакет санкцій проти Росії.
