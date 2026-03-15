Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про нові санкції проти Росії. Зокрема, під обмеження потрапили паралімпійці, які виправдовують агресію Москви, а також іранські компанії.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента у неділю, 15 березня, передає Новини.LIVE.

Нові санкції проти Росії

Указами Зеленським ввів у дію рішення РНБО що застосування санкцій проти:

російських та іранських компаній і громадян, що обслуговують ВПК Росії;

паралімпійців, які виправдовують агресію РФ та поширюють російську пропаганду.

До санкцій проти російського ВПК включили 130 фізичних осіб і 48 компаній. Серед них — підприємства, причетні до постачання компонентів для систем супутникової навігації серії "Комета", які застосовують у російських дронах, крилатих і балістичних ракетах, керованих боєприпасах та авіації, що використовується для обстрілів України. Також до переліку потрапили компанії, пов’язані з виробництвом "Орєшніка".

Крім того, у переліку є компанії та громадяни Ірану, які причетні до виготовлення іранських дронів та ракет.

"Ці юридичні та фізичні особи допомагали Росії запускати, розгортати й масштабувати виробництво "шахедів" у Росії. Санкції застосовані і до іранських інструкторів, які готували російських операторів "шахедів", що потім атакували українські міста й енергетичні об’єкти", — розповіли в ОП.

Санкції проти паралімпійців

Крім того, ще один указ стосується десяти російських паралімпійців, які брали участь у війні проти України. Вони поширюють пропаганду, а також використовують спортивні заходи як майданчик для виправдовування злочинів та окупації.

Укази Зеленського. Фото: скриншот

