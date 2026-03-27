Зеленський: швидкий мир можливий за умови тиску на РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що тиск на Україну не призведе до швидкого закінчення війни. За його словами, США та весь світ повинен тиснути на Росію задля досягнення швидшого миру.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Le Monde.

Як пришвидшити завершення війни в Україні

"Я вважаю, що якщо Сполучені Штати справді хочуть швидкого завершення цієї війни, то цього буде досягнуто не шляхом посилення тиску на Україну. Це вирішиться більшим тиском на Росію. Але це їх (США, — ред.) право обирати", — сказав президент.

Водночас він наголосив, що конфлікти на Близькому Сході "відвертають уваги від України". На думку Зеленського, вони не повинні призводити до того, що наші союзники забудуть про важливість їхньої підтримки у війні з Росією.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Зеленський заявляв, що дати наступних переговорів з РФ немає. Американські представники не виїжджають з США з міркувань безпеки через війну на Близькому Сході.

Також президент повідомляв про різні погляди зі США на переговори. За його словами, це створює дискусії щодо необхідності тиску на Москву для прискорення мирного процесу.