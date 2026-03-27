Зеленський заявив, що дати наступних переговорів з РФ немає

Президент Володимир Зеленський заявив, що дати наступних трьохсторонніх перемовин між Україною, США та РФ наразі немає. Таку зустріч важко організувати через ситуацію на Близькому Сході.

Про це Володимир Зеленський сказав в ефірі телемарафону.

Тристоронні переговори з Росією

Зеленський заявив, що організувати тристоронні переговори наразі досить складно, адже американські представники не виїжджають з США з міркувань безпеки через війну на Близькому Сході.

Водночас росіяни готові зустрічатися в Туреччині та Європі, але не в США. Україна ж готова зустрітися будь-де і працює над тим, щоб зустріч все ж відбулася.

Зеленський вважає, що РФ прагне виходу США з переговорів. Окупанти повільно просуваються на східних напрямках фронту. Крім того, Москва наполягає на визнанні російськими територій Донеччини, які наразі перебувають під контролем України.

Водночас президент Фінляндії заявив, що переговори з Росією зайшли в глухий кут. Він вважає, що зараз все залежить від територіального питання.