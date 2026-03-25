Головна Новини дня Зеленський вважає, що РФ прагне виходу США з переговорів

Зеленський вважає, що РФ прагне виходу США з переговорів

Ua ru
Дата публікації: 25 березня 2026 21:39
Зеленський вважає, що РФ прагне виходу США з переговорів
Володимир Зеленський. Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Росія розраховує, що США вийдуть із переговорів. Москва наполягає на визнанні російськими територій Донеччини, які наразі перебувають під контролем України. Водночас окупанти повільно просуваються на східних напрямках фронту.

Про це в інтерв'ю Reuters повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Думка аналітиків щодо захоплення Донбасу 

Військові аналітики зазначають, що українські міста Донецької області мають укріплену лінію оборони. Аби повністю захопити регіон, Росії знадобляться роки. До того ж для втілення такого задуму потрібні значні ресурси. 

Зеленський подякував США 

Президент України заявив, що вдячний адміністрації Дональда Трампа, яка не припинила постачати українцям системи ППО Patriot, хоча через конфлікт на Близькому Сході попит на них останнім часом зріс.

"Нас не зупинили в постачаннях. Дуже вдячний президенту Трампу і його команді, але цих поставок ракет Patriot менше, ніж нам потрібно", — сказав Зеленський.

Також він додав, що Україна нарощує власне виробництво далекобійних ракет і дронів. Завдяки цьому вдається у відповідь на російські обстріли українських міст завдавати ударів углиб території РФ.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Reuters повідомив про заяву Зеленського щодо ставлення США до території Донбасу. Голова держави зазначив, що США пов'язують гарантії безпеки з відмовою України від Донеччини. На таку позицію Вашингтона впливає загострення конфлікту на Близькому Сході.

Також Новини.LIVE з посиланням на звернення президента України писав, що РФ готує операцію проти об'єктів водопостачання. За його словами, атаки можуть статися впродовж найближчих місяців. Кожна громада має подбати про захист відповідних об'єктів.

Володимир Зеленський США Росія
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
