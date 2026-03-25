Зеленский считает, что РФ стремится к выходу США из переговоров

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Россия рассчитывает, что США выйдут из переговоров. Москва настаивает на признании российскими территорий Донетчины, которые сейчас находятся под контролем Украины. В то же время оккупанты медленно продвигаются на восточных направлениях фронта.

Об этом в интервью Reuters сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Мнение аналитиков относительно захвата Донбасса

Военные аналитики отмечают, что украинские города Донецкой области имеют укрепленную линию обороны. Чтобы полностью захватить регион, России понадобятся годы. К тому же для воплощения такого замысла нужны значительные ресурсы.

Зеленский поблагодарил США

Президент Украины заявил, что благодарен администрации Дональда Трампа, которая не прекратила поставлять украинцам системы ПВО Patriot, хотя из-за конфликта на Ближнем Востоке спрос на них в последнее время вырос.

"Нас не остановили в поставках. Очень благодарен президенту Трампу и его команде, но этих поставок ракет Patriot меньше, чем нам нужно", — сказал Зеленский.

Читайте также:

Также он добавил, что Украина наращивает собственное производство дальнобойных ракет и дронов. Благодаря этому удается в ответ на российские обстрелы украинских городов наносить удары вглубь территории РФ.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Reuters сообщил о заявлении Зеленского касательно отношения США к территории Донбасса. Глава государства отметил, что США связывают гарантии безопасности с отказом Украины от Донетчины. На такую позицию Вашингтона влияет обострение конфликта на Ближнем Востоке.

Также Новини.LIVE со ссылкой на обращение президента Украины писал, что РФ готовит операцию против объектов водоснабжения. По его словам, атаки могут произойти в течение ближайших месяцев. Каждая громада должна позаботиться о защите соответствующих объектов.