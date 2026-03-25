Удар по наследию ЮНЕСКО и защита от "шахедов": главные заявления Тихого

Спикер МИД Георгий Тихий. Фото: МИД

У украинских команд есть успехи в защите от ударных дронов типа "шахед" на Ближнем Востоке. Также вскоре будет больше контактов на всех уровнях между Украиной и государствами Залива.

Как сообщает Новини.LIVE, такие заявления сделал спикер Министерства внутренних дел Георгий Тихий на брифинге 25 марта.

Главные заявления Георгия Тихого

Сегодня во время брифинга Георгий Тихий сделал ряд важных заявлений, среди них:

Россия блокирует мирные переговоры и не заинтересована дипломатией. Тем не менее, Украина активно вовлечена в переговорный процесс и работа продолжается.

Война в Украине и на Ближнем Востоке — это два театра одной войны. Эти конфликты не являются отдельными, ведь Россия и Иран действуют как союзники.

Инциденты с дронами в Балтии — следствие войны РФ против Украины.

Россия нанесла удар по объекту культурного наследия мирового значения — монастырю в центре Львова. МИД договорился с украинским офисом ЮНЕСКО: эксперты поедут во Львов, чтобы оценить ущерб от российского удара.

Киев призывает не допускать Россию к международным художественным событиям, в частности биеннале.

МИД активно развивает направление Африки - количество дипучреждений удвоилось, а товарооборот вырос.

В МИД раскритиковали ЮНЕСКО за слабую реакцию - организация не называет прямо Россию виновной в ударах.

Украинская ПВО фактически больше защищает объекты мирового наследия, чем сама ЮНЕСКО.

Как сообщает Новини.LIVE, ранее Зеленский рассказал о работе украинцев в странах Ближнего Востока. Они находятся в Катаре, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

В то же время Рустем Умеров рассказал, что украинская делегация проводит разговоры с партнерами на Ближнем Востоке на всех необходимых уровнях. Украина заинтересована в скорейшей и надежной стабилизации вокруг Ирана.