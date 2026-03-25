Україна
Главная Новости дня В МИД сравнили войну в Украине и на Ближнем Востоке

Ua ru
Дата публикации 25 марта 2026 17:35
Спикер МИД Георгий Тихий. Фото: МИД

Представитель Министества иностранных дел Георгий Тихий заявил, что с конца февраля внимание международного сообщества больше направлено на Ближний Восток. Однако война в Украине и на Ближнем Востоке — это два театра одной войны. Поэтому нужно усилить давление на Россию и Иран.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Георгий Тихий сказал на брифинге 25 марта.

Заявление МИД Украины о войне на Ближнем Востоке

Тихий рассказал, что обострение на Ближнем Востоке отвлекает внимание мира, в частности США, от войны РФ против Украины. В то же время эти конфликты не являются отдельными, ведь Россия и Иран действуют как союзники.

"Мы не находимся в соревнованиях войн или соревнованиях за внимание. Мы всегда подчеркивали, что обе войны — два театра одной войны. Россия и Иран помогают друг другу, поэтому, усиливая давление на Россию мы противодействуем Ирану и наоборот", — сказал представитель МИД.

По его словам, Иран — основной источник нестабильности. Эта страна на протяжении многих лет направляла ресурсы на вооружение и финансирование войны вместо того, чтобы поддерживать своих людей.

В то же время Украина уже помогает государствам залива противодействовать воздушным атакам. Украинские специалисты работают в нескольких странах, делясь опытом защиты от дронов и ракет.

Как сообщали Новини.LIVE, 23 марта Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает предоставлять разведданные Ирану. Для этого, по его словам, страна использует собственные возможности радиотехнической и радиоэлектронной разведки.

Также президент отметил, что война в Иране бьет по переговорам Украины. Из-за этого встречи между Киевом, Вашингтоном и Москвой постоянно откладываются.

война в Украине Георгий Тихий Ближний Восток
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
