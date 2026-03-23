Главная Новости дня Зеленский: Россия продолжает предоставлять разведданные Ирану

Зеленский: Россия продолжает предоставлять разведданные Ирану

Дата публикации 23 марта 2026 17:33
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

В понедельник, 23 марта, по результатам доклада руководителя украинской разведки Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты продолжают предоставлять разведывательную информацию Ирану. Кроме того, он отметил, что Россия разворачивает новые наземные станции управления беспилотниками на временно оккупированных территориях Украины и в Беларуси.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

Сегодня, 23 марта, Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Олега Иващенко.

По результатам встречи глава государства отметил, что есть "неопровержимые данные", что Россия продолжает передавать разведывательную информацию иранскому режиму. Для этого, по его словам, страна использует собственные возможности радиотехнической и радиоэлектронной разведки, а также частично привлекает данные, полученные от партнеров на Ближнем Востоке.

Кроме того, украинский лидер заявил, что российское командование систематически преувеличивает успехи своих войск на фронте и планирует использовать эти завышенные данные в переговорах.

В то же время президент обратил внимание на новые угрозы со стороны России и отдельно рассказал о дальнейших планах врага:

"Есть четкая информация, что Россия планирует дальнейшее развертывание наземных станций управления беспилотниками дальнего действия как на временно оккупированной территории Украины, так и четырех станций на территории Беларуси. Будем реагировать соответственно. Поручил Олегу Иващенко проинформировать партнеров и представителей медиа о тех данных, которые можем сделать открытыми".

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Недавно Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу. Стороны обсуждали поставки газа в Украину и вызовы безопасности. Лидеры договорились об обмене опытом и технологиями для усиления безопасности.

В воскресенье, 22 марта, глава государства рассказал о результатах встреч переговорных команд Украины и США. Он отметил, что есть сигналы о возможном продолжении обменов.

Кроме того, украинский лидер сообщал, что часть российских командиров отстранили от работы. По его словам, причиной стало предоставление недостоверной информации в отчетах о ситуации на фронте.

Владимир Зеленский Иран разведка ГУР Россия Олег Иващенко
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
