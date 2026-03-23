Зеленский: Россия продолжает предоставлять разведданные Ирану

Президент Украины Владимир Зеленский.

В понедельник, 23 марта, по результатам доклада руководителя украинской разведки Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты продолжают предоставлять разведывательную информацию Ирану. Кроме того, он отметил, что Россия разворачивает новые наземные станции управления беспилотниками на временно оккупированных территориях Украины и в Беларуси.

Зеленский о докладе руководителя ГУР и планах России

Сегодня, 23 марта, Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Олега Иващенко.

По результатам встречи глава государства отметил, что есть "неопровержимые данные", что Россия продолжает передавать разведывательную информацию иранскому режиму. Для этого, по его словам, страна использует собственные возможности радиотехнической и радиоэлектронной разведки, а также частично привлекает данные, полученные от партнеров на Ближнем Востоке.

Кроме того, украинский лидер заявил, что российское командование систематически преувеличивает успехи своих войск на фронте и планирует использовать эти завышенные данные в переговорах.

В то же время президент обратил внимание на новые угрозы со стороны России и отдельно рассказал о дальнейших планах врага:

"Есть четкая информация, что Россия планирует дальнейшее развертывание наземных станций управления беспилотниками дальнего действия как на временно оккупированной территории Украины, так и четырех станций на территории Беларуси. Будем реагировать соответственно. Поручил Олегу Иващенко проинформировать партнеров и представителей медиа о тех данных, которые можем сделать открытыми".

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Кроме того, украинский лидер сообщал, что часть российских командиров отстранили от работы. По его словам, причиной стало предоставление недостоверной информации в отчетах о ситуации на фронте.