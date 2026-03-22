Зеленский о переговорах в США: Есть сигналы о продолжении обменов

Срочная новость

Сегодня уже был доклад нашей переговорной группы - второй день встреч в Америке с представителями Президента Соединенных Штатов. Фактически два дня встреч: вчера днем и вечером, сегодня тоже. Понятно, что внимание американской стороны в это время - прежде всего ситуации вокруг Ирана и в том регионе, но и эту войну России против Украины надо завершать. Это воспринимается одинаково всеми в мире, я очень благодарен американскому обществу за четкую поддержку нормального, достойного мира для Украины.

Важно, чтобы у агрессора не было вознаграждения за эту войну. И важно, чтобы мы все не были вынуждены возвращаться к войне через месяцы или годы, то есть чтобы гарантии безопасности для Украины и всей Европы были достаточными для мира - для надежного мира.

Ожидаю, что после возвращения нашей переговорной группы в Украину мы подробно обсудим все аспекты встреч, которые пока - по телефону - безопасно нельзя обсудить. Есть сигналы, что возможно и продолжение обменов, и это было бы действительно очень хорошей новостью и подтверждением, что дипломатия работает. Надеемся, что это получится.

В целом же ситуация остается довольно прозрачной: Путин войну заканчивать не хочет. Но главное, что желает мир. Мы все вместе должны делать все возможное и будем и в дальнейшем делать все возможное, чтобы закончить эту войну.

Новость дополняется...