Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленский о переговорах в США: Есть сигналы о продолжении обменов

Зеленский о переговорах в США: Есть сигналы о продолжении обменов

Ua ru
Дата публикации 22 марта 2026 20:21
Зеленский о переговорах в США: Есть сигналы о продолжении обменов
Срочная новость

Сегодня уже был доклад нашей переговорной группы - второй день встреч в Америке с представителями Президента Соединенных Штатов. Фактически два дня встреч: вчера днем и вечером, сегодня тоже. Понятно, что внимание американской стороны в это время - прежде всего ситуации вокруг Ирана и в том регионе, но и эту войну России против Украины надо завершать. Это воспринимается одинаково всеми в мире, я очень благодарен американскому обществу за четкую поддержку нормального, достойного мира для Украины.

 

Читайте также:

Важно, чтобы у агрессора не было вознаграждения за эту войну. И важно, чтобы мы все не были вынуждены возвращаться к войне через месяцы или годы, то есть чтобы гарантии безопасности для Украины и всей Европы были достаточными для мира - для надежного мира.

 

Ожидаю, что после возвращения нашей переговорной группы в Украину мы подробно обсудим все аспекты встреч, которые пока - по телефону - безопасно нельзя обсудить. Есть сигналы, что возможно и продолжение обменов, и это было бы действительно очень хорошей новостью и подтверждением, что дипломатия работает. Надеемся, что это получится.

 

В целом же ситуация остается довольно прозрачной: Путин войну заканчивать не хочет. Но главное, что желает мир. Мы все вместе должны делать все возможное и будем и в дальнейшем делать все возможное, чтобы закончить эту войну.

 

Новость дополняется...

Владимир Зеленский США переговоры война в Украине мирные переговоры
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации