Умеров: обсудили с США дальнейшие шаги в рамках переговоров

Умеров: обсудили с США дальнейшие шаги в рамках переговоров

Дата публикации 21 марта 2026 21:54
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Getty Images

В субботу, 21 марта, секретарь СНБО Рустем Умеров раскрыл подробности переговоров с представителями Соединенных Штатов Америки. Он отметил, что во время сегодняшней встречи команды говорили о следующих шагах в рамках переговорного трека.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Рустема Умерова.

Умеров о деталях переговоров с США 21 марта

Рустем Умеров озвучил детали переговоров в США и состав украинской делегации. Он также рассказал, о чем именно говорили с американской стороной и каких договоренностей пытались достичь.

"Сегодня во Флориде вместе с Давидом Арахамией, Кириллом Будановым и Сергеем Кислицей провели встречу с американской стороной в рамках переговорного процесса.

Американскую делегацию представляли специальный представитель Президента США Стив Уиткофф, советник Президента США Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник по вопросам политики Государственного департамента США Крис Карран", — сообщил Умеров.

Кроме того, он добавил, что стороны продолжили обсуждение ключевых вопросов и дальнейших шагов в рамках переговорного трека. Отдельное внимание уделили согласованию подходов для дальнейшего продвижения к практическим результатам.

Украинская переговорная команда по итогам первого дня встречи доложили главе государства Владимиру Зеленскому. Умеров подчеркнул, что работа с американской стороной будет продолжаться и завтра, 22 марта.

Скриншот сообщения Умеров/Facebook

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что 21 марта состоялась встреча между переговорными командами Украины и США. Глава государства подчеркнул, что продолжаются усилия для окончания полномасштабной войны России против Украины.

Ранее Зеленский рассказывал, чего ожидает от встречи команд Украины и США. Украинский лидер отмечал, что хочет услышать конкретные даты относительно продолжения трехсторонних переговоров по окончанию полномасштабной войны.

Также президент Украины заявлял, что настоящие переговоры с Россией возможны только под серьезным международным давлением. По его словам, Москва пока не заинтересована в завершении войны и лишь демонстрирует готовность к диалогу.

