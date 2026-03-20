Зеленский заявил, что ждет от встречи в США конкретики относительно переговоров

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Suzanne Plunkett

В субботу, 21 марта, в США состоится двусторонняя встреча украинской и американской команд. Во время этого разговора будут подниматься различные важные вопросы, в частности, подготовка к трехсторонним переговорам с Россией. Эти встречи неоднократно переносились из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами 20 марта.

Читайте также:

"У нас двусторонняя встреча — Украина — Америка в США. Будут подниматься все вопросы, в частности, подготовка к трехсторонней встрече: мы хотим четких дат, хотя бы приблизительно. Мы понимаем, что ситуация на Ближнем Востоке влияет на переговоры и из-за этого уже не первый раз переносились встречи. Хочется больше конкретики", — сказал президент.

Новость дополняется...