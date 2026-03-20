Зеленський заявив, що чекає від зустрічі у США конкретики щодо переговорів

Зеленський заявив, що чекає від зустрічі у США конкретики щодо переговорів

Дата публікації: 20 березня 2026 15:39
Зеленський заявив, що чекає від зустрічі у США конкретики щодо переговорів
У суботу, 21 березня, у США відбудеться двостороння зустріч української та американської команд. Під час цієї розмови будуть підійматися різні важливі питання, зокрема, підгтовка до тристоронніх переговорів з Росією. Ці зустрічі неодноразово переносились через ситуацію на Близькому Сході. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами 20 березня.

Зустріч України і США

"У нас двостороння зустріч — Україна — Америка у США. Будуть підйматися усі питання, зокрема, підготовка до тристоронньої зустрічі: ми хочемо чітких дат, хоча б приблизно. Ми розуміємо, що ситуація на Близькому Сході впливає на переговори і через це вже не перший раз переносились зустрічі. Хочеться більше конкретики", — сказав президент.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський США переговори війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
