Зеленський заявив, що чекає від зустрічі у США конкретики щодо переговорів

У суботу, 21 березня, у США відбудеться двостороння зустріч української та американської команд. Під час цієї розмови будуть підійматися різні важливі питання, зокрема, підгтовка до тристоронніх переговорів з Росією. Ці зустрічі неодноразово переносились через ситуацію на Близькому Сході.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами 20 березня.

Зустріч України і США

"У нас двостороння зустріч — Україна — Америка у США. Будуть підйматися усі питання, зокрема, підготовка до тристоронньої зустрічі: ми хочемо чітких дат, хоча б приблизно. Ми розуміємо, що ситуація на Близькому Сході впливає на переговори і через це вже не перший раз переносились зустрічі. Хочеться більше конкретики", — сказав президент.

