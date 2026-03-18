Тихий заявив, що переговори з РФ відтерміновано

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що тристоронні переговори між Україною, США та Росією тимчасово призупинені. Однак попри це, контакти між переговорними групами тривають щодня. За словами представника МЗС, відмови від перемовин немає, вони лише відтерміновані.

Про це Георгій Тихий сказав у відповідь на питання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець у середу, 18 березня.

Тихий про паузу у тристоронніх перемовинах

Речник МЗС України Тихий повідомив, що переговорний трек із трьома сторонами залишається на паузі, хоча учасники продовжують підтримувати щоденний контакт. За його словами, поточна ситуація на Близькому Сході змусила США зосередитися на регіональних конфліктах, що ускладнило проведення тристоронніх консультацій.

"Кілька разів уже переносилися консультації тристоронні — України, Росії, США. І станом на зараз вони теж перенесені. Тобто від них не відмовлялися, їх не скасовували, просто вони відтерміновані...

Дійсно увага США зараз повністю сфокусована на Близькому Сході. Тому на паузі зараз цей переговорний трек. Хоча команди між собою спілкуються щодня. Робочий контакт відбувається", — поінформував представник дипломатичного відомства.

Водночас Тихий підкреслив, що Росія не показує готовності до переговорів.

"Бачиться ставка на війну, на спробу досягнути своїх цілей військовим шляхом, хоча досягнути військовим шляхом не вдасться", — наголосив речник МЗС.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що перемовини між Україною, США та Росією постійно переносяться. За його словами, головна причина — загострення ситуації навколо Ірану, яке відвертає увагу від цих переговорів.

Також глава держави говорив про те, що Росія наразі не демонструє готовності завершувати повномасштабну війну. Саме тому, за його словами, Україні потрібно максимально посилювати оборону. Водночас лідер наголосив, що дипломатичні зусилля тривають.

Крім того, український лідер зазначав, що результативні переговори з Росією можливі лише за умови потужного тиску з боку міжнародних партнерів. За його словами, Кремль лише імітує готовність до діалогу. Президент зауважив, що ситуація на Близькому Сході та можливе послаблення санкцій допомагають Росії отримувати більше коштів і продовжувати війну.