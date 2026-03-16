Зеленський заявив, що росіяни не готуються до миру
Дата публікації: 16 березня 2026 20:59
Український лідер Володимир Зеленський заявив, що у дипломатії ніхто не розчарований. Він закликав партнерів продовжувати тиск не Росію. Наразі противник до миру не готується.
Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні у понеділок, 16 березня, передає Новини.LIVE.
Читайте також:
Перемовини щодо миру
Зеленський зауважив, що Україна повинна забезпечити захист на 100%, оскільки наразі Росія не готова закінчувати війну.
"Перемовини при цьому не відкладаємо. У дипломатії ніхто не розчарований. Це питання не емоцій, як хтось може сказати. Це питання того, на що готові партнери", — каже він.
