Зеленский заявил, что россияне не готовятся к миру

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в дипломатии никто не разочарован. Он призвал партнеров продолжать давление не Россию. Сейчас противник к миру не готовится.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении в понедельник, 16 марта, передает Новини.LIVE.

Переговоры о мире

Зеленский отметил, что Украина должна обеспечить защиту на 100%, поскольку сейчас Россия не готова заканчивать войну.

"Переговоры при этом не откладываем. В дипломатии никто не разочарован. Это вопрос не эмоций, как кто-то может сказать. Это вопрос того, на что готовы партнеры", — говорит он.

По его словам, как только давление на Россию ослабляют, то Москва думает, что ей везет и продолжает воевать. Он подчеркнул важность продолжать давить на агрессора, поскольку это ключ к миру, настоящей дипломатии и договоренностям.

Зеленский сообщил, что дал новые поручения секретарю СНБО Рустему Умерову, который постоянно общается с американской стороной.

Кроме того, в течение недели ожидается работа с партнерами в Европе, чтобы возможностей защиты в Украине было больше.

Ситуация на фронте

Зеленский поблагодарил воинов за защиту позиции и уничтожение российских оккупантов.

"Украинские Силы обороны сорвали российскую стратегическую наступательную операцию, которую враг планировал на этот март. И хотя атаки постоянные, штурмы продолжаются, но интенсивность штурмов, масштаб противостояния не тот, который был запланирован россиянами и был обещан их командованием политическому руководству России", — рассказал он.

По его словам, сила на фронте — это сила абсолютно всех украинских позиций, общения страны с миром, дипломатии, а также способности партнеров быть с нами, какими бы ни были вызовы.

"Я благодарен каждому нашему подразделению на Донецком направлении, всем, кто защищает Украину в Харьковской области, в пограничье Сумщины. Важно — Запорожское направление. Россияне там пытаются добавлять себе сил, но их силы мы уничтожаем", — отметил глава государства.

Он также провел разговор с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Зеленский добавил, что есть за что отметить военных.

Накануне Зеленский подчеркнул, что переговоры с Россией возможны только при условии серьезного международного давления на Москву, поскольку агрессор не заинтересован в завершении войны.

Известно, что на прошлой неделе должны были состояться переговоры США, России и Украины, но Вашингтон попросил перенести встречу.

В то же время американский лидер Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов заключить соглашение о завершении войны. По его словам, "договориться с Зеленским сложнее".