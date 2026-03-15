Зеленский заявил, что Украина сорвала новое российское наступление

Владимир Зеленский. Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS

Президент Владимир Зеленский рассказал, как Украина отвоевывает свои территории. В частности, воины вернули контроль над 434 квадратными километрами и сорвали новое российское наступление.

Об этом глава государства сообщил в эфире CNN в воскресенье, 15 марта, передает Новини.LIVE.

"Россия готовила новую большую наступательную операцию и планировала начать ее в конце прошлого года и продолжить весной этого. Они готовили эту операцию, а мы осуществляли контрнаступательные шаги, параллельные действия", — рассказал Зеленский.

По его словам, Украина хотела не дать России возможности массированно атаковать на поле боя, поэтому началась операция в конце года. Воинам ВСУ удалось вернуть контроль над 434 квадратными километрами.

Зеленский отметил, что значительный вклад в сдерживание противника сделали новые подходы к применению беспилотников. По его словам, украинские военные активно используют FPV-дроны и другие виды БпЛА, благодаря чему российские подразделения несут существенные потери.

Благодаря таким технологиям армия врага ежемесячно теряет 45 тысяч солдат.

Ситуация на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что оккупанты сосредотачивают значительное количество сил и средств на Запорожском направлении.

А начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Александр Комаренко рассказал, что в этом году воины будут навязывать противнику свою инициативу на фронте.

Кроме того, воины ВСУ освободили от противника почти всю территорию Днепропетровской области.