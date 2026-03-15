Зеленський заявив, що Україна зірвала новий російський наступ

Президент Володимир Зеленський розповів, як Україна відвойовує свої території. Зокрема, воїни повернули контроль над 434 квадратними кілометрами та зірвали новий російський наступ.

Про це глава держави повідомив в ефірі CNN у неділю, 15 березня, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Україна зірвала новий наступ Росії

"Росія готувала нову велику наступальну операцію і планувала розпочати її наприкінці минулого року та продовжити навесні цього. Вони готували цю операцію, а ми здійснювали контрнаступальні кроки, паралельні дії", — розповів Зеленський.

За його словами, Україна хотіла не дати Росії можливості масовано атакувати на полі бою, тому розпочалася операція наприкінці року. Воїнам ЗСУ вдалося повернути контроль над 434 квадратними кілометрами.

Зеленський зазначив, що значний внесок у стримування противника зробили нові підходи до застосування безпілотників. За його словами, українські військові активно використовують FPV-дрони та інші види БпЛА, завдяки чому російські підрозділи зазнають суттєвих втрат.

Завдяки таким технологіям армія ворога щомісяця втрачає 45 тисяч солдатів.

Ситуація на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що окупанти зосереджують значну кількість сил і засобів на Запорізькому напрямку.

А начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олександр Комаренко розповів, що цього року воїни будуть навʼязувати противнику свою ініціативу на фронті.

Крім того, воїни ЗСУ звільнили від противника майже всю територію Дніпропетровської області.