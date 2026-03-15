Трамп заявил о нежелании Зеленского договариваться о мире
Дата публикации 15 марта 2026 02:49
Путин готов заключить сделку. Договориться с Зеленским гораздо сложнее.
Об этом в телефонном интервью NBC News заявил президент США Дональд Трамп.
Реклама
"Скажите Зеленский заключить сделку, потому что Путин готов к сделке. С Зеленским гораздо сложнее договориться", — заявил американский лидер.
Реклама