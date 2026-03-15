Трамп заявив про небажання Зеленського домовлятися про мир
Дата публікації: 15 березня 2026 02:49
Путін готовий укласти угоду. Домовитися із Зеленським набагато складніше.
Про це в телефонному інтерв'ю NBC News заявив президент США Дональд Трамп.
Читайте також:
"Скажіть Зеленський укласти угоду, тому що Путін готовий до угоди. Із Зеленським набагато складніше домовитися", — заявив американський лідер.
