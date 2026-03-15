Трамп заявив про небажання Зеленського домовлятися про мир

Путін готовий укласти угоду. Домовитися із Зеленським набагато складніше.

Про це в телефонному інтерв'ю NBC News заявив президент США Дональд Трамп.

Заяви Трампа щодо України

"Скажіть Зеленський укласти угоду, тому що Путін готовий до угоди. Із Зеленським набагато складніше домовитися", — заявив американський лідер.

