Тихий заявил, что переговоры с РФ отсрочены

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией временно приостановлены. Однако несмотря на это, контакты между переговорными группами продолжаются ежедневно. По словам представителя МИД, отказа от переговоров нет, они лишь отсрочены.

Об этом Георгий Тихий сказал в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец в среду, 18 марта.

Тихий о паузе в трехсторонних переговорах

Спикер МИД Украины Тихий сообщил, что переговорный трек с тремя сторонами остается на паузе, хотя участники продолжают поддерживать ежедневный контакт. По его словам, текущая ситуация на Ближнем Востоке заставила США сосредоточиться на региональных конфликтах, что усложнило проведение трехсторонних консультаций.

"Несколько раз уже переносились консультации трехсторонние — Украины, России, США. И по состоянию на сейчас они тоже перенесены. То есть от них не отказывались, их не отменяли, просто они отсрочены...

Действительно внимание США сейчас полностью сфокусировано на Ближнем Востоке. Поэтому на паузе сейчас этот переговорный трек. Хотя команды между собой общаются ежедневно. Рабочий контакт происходит", — проинформировал представитель дипломатического ведомства.

В то же время Тихий подчеркнул, что Россия не показывает готовности к переговорам.

"Видится ставка на войну, на попытку достичь своих целей военным путем, хотя достичь военным путем не удастся", — подчеркнул спикер МИД.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры между Украиной, США и Россией постоянно переносятся. По его словам, главная причина — обострение ситуации вокруг Ирана, которое отвлекает внимание от этих переговоров.

Также глава государства говорил о том, что Россия пока не демонстрирует готовности завершать полномасштабную войну. Именно поэтому, по его словам, Украине нужно максимально усиливать оборону. В то же время лидер подчеркнул, что дипломатические усилия продолжаются.

Кроме того, украинский лидер отмечал, что результативные переговоры с Россией возможны только при условии мощного давления со стороны международных партнеров. По его словам, Кремль лишь имитирует готовность к диалогу. Президент отметил, что ситуация на Ближнем Востоке и возможное ослабление санкций помогают России получать больше средств и продолжать войну.