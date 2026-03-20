Кирило Буданов.

Після нетривалої паузи українська переговорна команда на чолі з Кирилом Будановим та Рустемом Умєровим повертається до активної роботи. Частина делегації вже прямує для продовження переговорного процесу.

Україна поновлює роботу над переговорами

Пауза у переговорах пояснюється не внутрішніми розбіжностями всередині української сторони. Її пов'язують із міжнародними подіями, які теж вплинули на переговори щодо України. Будь-яке загострення у світі безпосередньо впливає на динаміку цього процесу, оскільки українська тематика вже вбудована в глобальну політику.

Водночас робота ключових учасників процесу не обмежується лише зовнішнім вектором. Зокрема, Кирило Буданов паралельно веде активну діяльність усередині країни, фокусуючись на розвитку оборонного сектору та системній боротьбі з корупцією.

Досвід Буданова у виявленні та нейтралізації зовнішнього ворога сьогодні стає критично важливим для внутрішньої стабільності. Той, хто ефективно протидіє загрозам ззовні, здатен успішно ідентифікувати їх і всередині держави. Саме тому боротьба з корупцією в Україні дедалі частіше розглядається не просто як функція правоохоронної системи, а як фундаментальне питання національної безпеки.

Для сьогоднішньої України прозорість влади — це ще й гостра економічна необхідність. Відкрита та чесна політика безпосередньо визначає рівень довіри міжнародних партнерів, стимулює приплив капіталу та прискорює темпи відновлення.

Фактично, антикорупційна діяльність остаточно перетворилася на невіддільну частину системи нацбезпеки та основу інвестиційної стратегії держави.

Раніше Володимир Зеленський дав оцінку роботі Кирила Буданова у переговорній групі. Він пояснив, чому суттєво змінив склад переговорної групи та яку роль займає кожен із посадовців.

Під час останніх переговорів, які відбувалися в тристоронньому режимі на початку березня, Росія неодноразово висувала вимогу, щоб ЗСУ вийшло з Донбасу. Володимир Зеленський відповів, чи погодиться Україна здати Донбас Росії. Окремо глава держави розкритикував кремлівського диктатора Володимира Путіна та пояснив, як саме він саботує переговорний процес.