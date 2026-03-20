Буданов и Умеров уже находятся в пути для продолжения переговоров

Дата публикации 20 марта 2026 10:22
Кирилл Буданов. Фото: ОПУ

После непродолжительной паузы украинская переговорная команда во главе с Кириллом Будановым и Рустемом Умеровым возвращается к активной работе. Часть делегации уже направляется для продолжения переговорного процесса.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Пауза в переговорах объясняется не внутренними разногласиями внутри украинской стороны. Ее связывают с международными событиями, которые тоже повлияли на переговоры по Украине. Любое обострение в мире напрямую влияет на динамику этого процесса, поскольку украинская тематика уже встроена в глобальную политику.

В то же время работа ключевых участников процесса не ограничивается только внешним вектором. В частности, Кирилл Буданов параллельно ведет активную деятельность внутри страны, фокусируясь на развитии оборонного сектора и системной борьбе с коррупцией.

Опыт Буданова в выявлении и нейтрализации внешнего врага сегодня становится критически важным для внутренней стабильности. Тот, кто эффективно противодействует угрозам извне, способен успешно идентифицировать их и внутри государства. Именно поэтому борьба с коррупцией в Украине все чаще рассматривается не просто как функция правоохранительной системы, а как фундаментальный вопрос национальной безопасности.

Для сегодняшней Украины прозрачность власти - это еще и острая экономическая необходимость. Открытая и честная политика напрямую определяет уровень доверия международных партнеров, стимулирует приток капитала и ускоряет темпы восстановления.

Фактически, антикоррупционная деятельность окончательно превратилась в неотъемлемую часть системы нацбезопасности и основу инвестиционной стратегии государства.

Ранее Владимир Зеленский дал оценку работе Кирилла Буданова в переговорной группе. Он объяснил, почему существенно изменил состав переговорной группы и какую роль занимает каждый из чиновников.

Во время последних переговоров, которые проходили в трехстороннем режиме в начале марта, Россия неоднократно выдвигала требование, чтобы ВСУ вышло из Донбасса. Владимир Зеленский ответил, согласится ли Украина сдать Донбасс России. Отдельно глава государства раскритиковал кремлевского диктатора Владимира Путина и объяснил, как именно он саботирует переговорный процесс.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
