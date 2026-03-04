Корупція в Україні — яка позиція Кирила Буданова

Керівник Офісу президента Кирило Буданов. Фото: ОПУ

За час свого перебування на посаді керівника Офісу президента Кирило Буданов демонструє прагматизм у переговорах та нетерпимість до внутрішніх корупційних ризиків. Наразі для нього залишається говловним дипломатичний напрям.

Про це, оглядаючи коментарі фахівців в українському інформпросторі, написав політичний експерт та блогер Володимир Цибулько, повідомляє Новини.LIVE.

Перші підсумки роботи Буданова

"Кирило Буданов лише третій місяць працює на посаді керівника Офісу Президента. Втім експертне середовище вже намагається підбити перші підсумки його роботи. Говорити про результати у стратегічному вимірі поки що зарано, однак фахівці виділяють кілька напрямів, у яких новий керівник ОП уже окреслив підхід і продемонстрував стиль управління", — зазначив Цибулько.

Він нагадав, що журналіст Віталій Портников назвав позицію Буданова прагматичною, коментуючи переговорний процеч за його участі. На думку Портникова, Буданов виходить із того, що головним гарантом безпеки України залишається її армія, а стратегічною метою — довгострокове ослаблення імперських амбіцій РФ. Окремо він звернув увагу, що висловлювання очільника ОП щодо виборів відображають відсутність об'єктивних умов для їх проведення під час війни.

"Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко погоджується з оцінкою Буданова щодо ситуації на фронті. Зокрема із тезою про те, що російські війська не досягли визначальних успіхів під час зимового наступу, а Україна у зимовій кампанії вистояла стратегічно", — доповнив блогер.

Він наголосив, що попри те, що переговорний напрям наразі залишається ключовим для керівника ОП, зміни, за оцінками оглядачів, відчуваються і всередині самої інституції.

Так, політичний експерт Віктор Таран зазначає, що з приходом Буданова ОП почав очищуватися від корупційних схем. За його словами, новий керівник сприймає такі схеми на одному рівні з діяльністю ДРГ. Таран переконаний, що Буданов продовжить "демонтаж цікавих та масштабних схем".

Водночас, зазначає Цибулько, заступниця голови Центру оборонних стратегій Аліна Фролова застерігає від спрощених трактувань публічних заяв Буданова. Коментуючи його слова про гарантії безпеки, вона наголосила, що ЗМІ могли некоректно інтерпретувати акценти. Йшлося про те, що російська сторона обізнана з українськими умовами, і якщо переговори тривають, це означає готовність їх обговорювати.

Також Фролова не виключає, що така риторика може бути елементом продуманої інформаційної стратегії, де ми виставляємо мітки в коридорі, по якому має бігти ворог: "Дай Боже, рівень довіри до дій, які робить пан Буданов, досить високий".

За словами Цибулька, є ще одне питання, яке час від часу залітає в інформаційний простір в контексті очільника ОП — це вибори. Втім, як зазначив Портников, висловлювання Буданова щодо них відображають відсутність об’єктивних умов для їх проведення під час війни. Він також вважає, що голова ОП демонструє більш прагматичний підхід до виборів і переговорів, ніж частина політиків, які оцінюють їх через зовнішньополітичні очікування, зокрема позицію США.

"Загалом експерти сходяться в тому, що за такий короткий термін складно очікувати якихось кінцевих результатів. Але тенденції помітні. Буданов дотримується чіткої безпекової позиції, демонструє прагматизм у переговорах та нетерпимість до внутрішніх корупційних ризиків. Але варто пам’ятати, що ми живемо у війні і зростаючій міжнародній кризі. Умови та фактори, які треба враховувати, змінюються кожен день. І ми в цій ситуації повинні отримати максимум із можливого. А Кирило Буданов, як розвідник, якраз може не лише оцінювати реальність, вираховувати ризики та прогнозувати реакції, а й створювати можливості, на які повинні реагувати всі учасники переговорного процесу", — констатує Володимир Цибулько.

Останні заяви Буданова

Раніше Буданов заявив, що мобілізація в Україні буде до кінця війни. За його словами, суть питання глибша, ніж здається на перший погляд і протягом історії з цієї проблемою зіштовхувалася не тільки Україна.

Крім того, керівник ОПУ попередив про високий ризик терактів в Україні. Росія може використовувати такі методи, аби дестабілізувати ситуацію всередині нашої держави.

Також Буданов висловив свої очікування від переговорів з РФ. Він повідомив, що Україна розраховує на успіх діалогу. Дипломатичний трек може дати позитивний результат і стати кроком до завершення війни.