В Україні може зрости ризик терактів — Буданов зробив заяву

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов попередив про ризик зростання кількості терактів на території країни. За його словами, Росія може й надалі використовувати подібні методи для дестабілізації ситуації всередині держави.

Про це керівник ОП заявив у інтерв'ю "Ми — Україна", передає Новини.LIVE.

Буданов попередив про загрозу з боку РФ

Генерал зазначив, що такі злочини, як теракт у Львові, є відносно дешевим способом впливу на суспільні настрої. Саме тому, за його оцінкою, російська сторона може намагатися масштабувати подібну тактику.

"На жаль, ми маємо бути готові, що таких випадків (терактів — ред.) може бути набагато більше, якщо РФ прийняла для себе рішення активувати таку опцію. Це все низького рівня операції і при бажанні їх можна намагатися робити багато", — заявив Буданов.

Водночас очільник ОП наголосив, що всі виконавці попередніх терактів уже затримані українськими правоохоронцями. Їм загрожує довічне ув'язнення, і це, за словами Буданова, має стати застереженням для інших та знизити ймовірність нових атак у майбутньому.

"Одна справа, коли ти не знаєш, що з тобою буде далі. А коли ти бачиш, що за кожен такий вчинок затримуються люди і їм світить довічне, то почнуть замислюватися", — відмітив Буданов.

Низка терактів в Україні

У ніч на 22 лютого у Львові пролунали потужні вибухи — згодом стало відомо, що йдеться про теракт. Внаслідок атаки загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька, ще понад 20 людей зазнали поранень. Того ж дня правоохоронці затримали ймовірну виконавицю злочину в одному з районних центрів. Уже 23 лютого суд обрав їй запобіжний захід — тримання під вартою до 22 квітня.

Окремий інцидент зафіксували й у Миколаєві — там вибух пролунав на території непрацюючої АЗС. Постраждали патрульні поліцейські, які прибули на перезмінку. Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі розглядається версія теракту.

Також увечері 23 лютого вибух стався в адміністративній будівлі поліції в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра.

До цього в Одесі силовики затримали чоловіка, якого підозрюють у підриві автомобіля в Київському районі 16 лютого. За версією слідства, він виконував вказівки куратора та погодився на злочин за грошову винагороду.