Буданов предупредил о риске терактов в Украине — детали

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов предупредил о риске роста количества терактов на территории страны. По его словам, Россия может и в дальнейшем использовать подобные методы для дестабилизации ситуации внутри государства.

Об этом руководитель ОП заявил в интервью "Мы — Украина", передает Новини.LIVE.

Буданов предупредил об угрозе со стороны РФ

Генерал отметил, что такие преступления, как теракт во Львове, являются относительно дешевым способом воздействия на общественные настроения. Именно поэтому, по его оценке, российская сторона может пытаться масштабировать подобную тактику.

"К сожалению, мы должны быть готовы, что таких случаев (терактов — ред.) может быть гораздо больше, если РФ приняла для себя решение активировать такую опцию. Это все низкого уровня операции и при желании их можно пытаться делать много", — заявил Буданов.

В то же время глава ОП отметил, что все исполнители предыдущих терактов уже задержаны украинскими правоохранителями. Им грозит пожизненное заключение, и это, по словам Буданова, должно стать предостережением для других и снизить вероятность новых атак в будущем.

"Одно дело, когда ты не знаешь, что с тобой будет дальше. А когда ты видишь, что за каждый такой поступок задерживаются люди и им светит пожизненное, то начнут задумываться", — отметил Буданов.

Ряд терактов в Украине

В ночь на 22 февраля во Львове прогремели мощные взрывы — впоследствии стало известно, что речь идет о теракте. В результате атаки погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька, еще более 20 человек получили ранения. В тот же день правоохранители задержали вероятную исполнительницу преступления в одном из районных центров. Уже 23 февраля суд избрал ей меру пресечения — содержание под стражей до 22 апреля.

Отдельный инцидент зафиксировали и в Николаеве — там взрыв прогремел на территории неработающей АЗС. Пострадали патрульные полицейские, которые прибыли на пересменку. Президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас рассматривается версия теракта.

Также вечером 23 февраля взрыв произошел в административном здании полиции в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра.

До этого в Одессе силовики задержали мужчину, которого подозревают в подрыве автомобиля в Киевском районе 16 февраля. По версии следствия, он выполнял указания куратора и согласился на преступление за денежное вознаграждение.