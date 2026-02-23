Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В помещении полиции в Днепре прогремел взрыв — подробности

В помещении полиции в Днепре прогремел взрыв — подробности

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 21:59
В здании полиции Днепра 23 февраля был взрыв — что известно
Помещение, где произошел взрыв. Фото: Нацполиция Украины

В Днепре вечером 23 февраля прогремел взрыв. Инцидент произошел в здании полиции в Амур-Нижнеднепровском районе города.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Что известно о взрыве в полиции в Днепре

Как отмечают в полиции, взрыв в админпомещении прогремел 23 февраля около 20:30. Это произошло в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра.

Пострадавших из-за инцидента нет. В помещении выбиты окна, повреждена техника и мебель. Кроме того, взрывной волной задело автомобиль, который был припаркован рядом со зданием.

Сейчас на месте взрыва работают правоохранители. Специалисты взрывотехнической службы, криминалисты и следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

Взрывы в других городах Украины

Сегодня вечером, около 18:10, также прогремел взрыв в Николаеве. В результате инцидента пострадали семь полицейских, за жизнь двух из них сейчас борются врачи.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас рассматривается версия совершения теракта. По его словам, правоохранители сейчас работают над выяснением всех обстоятельств.

Накануне, 22 февраля, произошел теракт во Львове. 33-летняя жительница Ровенской области заложила взрывчатку, из-за сдетонирования которой погибла полицейская. Известно также о пострадавших.

теракт взрыв полиция Днепр правохранители
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации