В здании полиции Днепра 23 февраля был взрыв — что известно

В Днепре вечером 23 февраля прогремел взрыв. Инцидент произошел в здании полиции в Амур-Нижнеднепровском районе города.

Что известно о взрыве в полиции в Днепре

Как отмечают в полиции, взрыв в админпомещении прогремел 23 февраля около 20:30. Это произошло в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра.

Пострадавших из-за инцидента нет. В помещении выбиты окна, повреждена техника и мебель. Кроме того, взрывной волной задело автомобиль, который был припаркован рядом со зданием.

Сейчас на месте взрыва работают правоохранители. Специалисты взрывотехнической службы, криминалисты и следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

Взрывы в других городах Украины

Сегодня вечером, около 18:10, также прогремел взрыв в Николаеве. В результате инцидента пострадали семь полицейских, за жизнь двух из них сейчас борются врачи.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас рассматривается версия совершения теракта. По его словам, правоохранители сейчас работают над выяснением всех обстоятельств.

Накануне, 22 февраля, произошел теракт во Львове. 33-летняя жительница Ровенской области заложила взрывчатку, из-за сдетонирования которой погибла полицейская. Известно также о пострадавших.