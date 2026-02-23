Видео
Главная Новости дня Взрыв в Николаеве может быть терактом, — Зеленский

Взрыв в Николаеве может быть терактом, — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 19:46
Взрыв в Николаеве 23 февраля - Зеленский заявил о возможном теракте
Полицейский на месте взрыва в Николаеве. Фото: Facebook/ivan.vyhivskyi.npu

В Николаеве вечером 23 февраля прогремел взрыв. В результате этого пострадали семь полицейских, двое правоохранителей сейчас находятся в тяжелом состоянии. Сейчас проверяют версию о террористическом акте.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Взрыв в Николаеве

"Только что были первые доклады правоохранителей по взрыву в Николаеве. Пострадали работники Национальной полиции - семь человек ранены, двое из них в тяжелом состоянии. Им оказывается необходимая помощь. Выясняются все обстоятельства. В частности, проверяется версия о террористическом акте. Поручил Национальной полиции и Службе безопасности информировать общество о необходимых деталях", - отметил глава государства.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
