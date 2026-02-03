Видео
Україна
Главная Новости дня Приговор предателю в Запорожье — сколько дали за подготовку теракта

Приговор предателю в Запорожье — сколько дали за подготовку теракта

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 00:33
Агент РФ из Запорожья получил 15 лет тюрьмы — готовил теракт
Бойцы спецподразделения СБУ. Иллюстративное фото: УНИАН

Житель Запорожья проведет за решеткой более десяти лет за попытку взорвать почтовое отделение. Мужчина по заданию РФ планировал дистанционно активировать бомбу, замаскированную под посылку с продуктами питания.

О решении суда сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Читайте также:

Как работала схема предателя и сколько ему обещали россияне

Следователи выяснили, что обвиняемый пошел на сотрудничество с врагом осенью 2023 года. Тогда 33-летний работник местного пищевого предприятия был завербован через знакомого, который скрывается на оккупированной части области. Сначала агент собирал данные о перемещении ВСУ и искал координаты критической инфраструктуры. Впоследствии задачи стали более радикальными.

Он получил четкие инструкции к подготовке к теракту. Российский куратор научил мужчину собирать самодельные взрывные устройства. Бомбу изготовили из пластида и оснастили механизмом для дистанционного подрыва. Предатель спрятал устройство в коробку с едой и должен был отправить ее курьером в грузовое отделение почты.

Фигурант хотел активировать взрывчатку простым телефонным звонком, когда посылка прибудет в пункт назначения. За мелкие поручения россияне платили ему копейки — от 500 до 2000 гривен. За успешное осуществление теракта кураторы обещали 5 тысяч долларов США.

Контрразведка сработала на опережение. СБУ задержала мужчину в феврале 2024 года. Во время обысков в его квартире нашли технику с доказательствами переписки, а также все компоненты для создания взрывчатки.

Решение суда

Приговор суд был суровым. Шевченковский районный суд признал мужчину виновным в государственной измене и приготовлении к террористическому акту. Кроме 15-летнего срока заключения, закон предусматривает полную конфискацию имущества осужденного. Сейчас приговор вступил в силу.

Ранее сообщалось, что такой же приговор получил и житель Николаева. Пенсионер помогал врагу наводить ракетные удары по стратегическим объектам и ремонтным базам на юге Украины.

Также сообщалось, что в Одесской области разоблачили очередного российского агента. Мужчина передавал врагу координаты объектов Сил обороны и готовил диверсию.

СБУ теракт суд Запорожье судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
