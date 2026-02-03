Агент РФ із Запоріжжі отримав 15 років тюрми — готував теракт

Бійці спецпідрозділу СБУ. Ілюстративне фото: УНІАН

Мешканець Запоріжжя проведе за ґратами понад десять років за спробу підірвати поштове відділення. Чоловік за завданням РФ планував дистанційно активувати бомбу, замасковану під посилку з продуктами харчування.

Про рішення суду повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

Реклама

Читайте також:

Як працювала схема зрадника та скільки йому обіцяли росіяни

Слідчі з'ясували, що обвинувачений пішов на співпрацю з ворогом восени 2023 року. Тоді 33-річний працівник місцевого харчового підприємства був завербований через знайомого, який переховується на окупованій частині області. Спочатку агент збирав дані про переміщення ЗСУ та шукав координати критичної інфраструктури. Згодом завдання стали радикальнішими.

Він отримав чіткі інструкції до підготовки до теракту. Російський куратор навчив чоловіка збирати саморобні вибухові пристрої. Бомбу виготовили з пластиду та оснастили механізмом для дистанційного підриву. Зрадник сховав пристрій у коробку з їжею та мав відправити її кур'єром до вантажного відділення пошти.

Фігурант хотів активувати вибухівку простим телефонним дзвінком, коли посилка прибуде до пункту призначення. За дрібні доручення росіяни платили йому копійки — від 500 до 2000 гривень. За успішне здійснення теракту куратори обіцяли 5 тисяч доларів США.

Контррозвідка спрацювала на випередження. СБУ затримала чоловіка у лютому 2024 року. Під час обшуків у його квартирі знайшли техніку з доказами листування, а також усі компоненти для створення вибухівки.

Рішення суду

Вирок суд був суворим. Шевченківський районний суд визнав чоловіка винним у державній зраді та готуванні до терористичного акту. Крім 15-річного терміну ув'язнення, закон передбачає повну конфіскацію майна засудженого. Наразі вирок набрав чинності.

Раніше повідомлялось, що такий саме вирок отримав і мешканець Миколаєва. Пенсіонер допомагав ворогу наводити ракетні удари по стратегічних об'єктах та ремонтних базах на півдні України.

Також повідомлялось, що на Одещині викрили чергового російського агента. Чоловік передавав ворогу координати об’єктів Сил оборони та готував диверсію.