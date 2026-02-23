Вибух у Миколаєві 23 лютого — Зеленський заявив про можливий теракт

Поліцейський на місці вибуху у Миколаєві. Фото: Facebook/ivan.vyhivskyi.npu

В Миколаєві увечері 23 лютого пролунав вибух. Внаслідок цього постраждали семеро поліцейських. Наразі перевіряють версію щодо терористичного акту.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Вибух у Миколаєві — що відомо

Як зазначив Зеленський, двоє із поранених патрульних перебувають у важкому стані. Їм надають всю необхідну допомогу.

Реклама

Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту. Перевіряють версію щодо вчинення терористичного акту.

"Доручив Національній поліції та Службі безпеки інформувати суспільство щодо необхідних деталей", — додав Зеленський.

Реклама

Вибух у Миколаєві пролунав на території непрацюючої АЗС близько 18:10. Це сталося, коли поліцейські приїхали на перезмінку.

Теракти в містах України

У Львові в ніч проти 22 лютого стався теракт. Загинула молода поліцейська, є постраждалі. Підозрювана у вчиненні злочину — 33-річна уродженка Рівненщини. Жінка отримувала вказівки щодо виготовлення вибухівки від куратора в Telegram. Наразі вона перебуває під вартою.

Реклама

Раніше правоохоронці затримали підозрюваного у вчиненні теракту в Одесі. Чоловік заклав вибухівку та підірвав автомобіль. Також аналогічний злочин стався у Києві.

Крім того, у Запоріжжі судили чоловіка за підготовку теракту. Він спробував підірвати поштове відділення.