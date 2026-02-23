Відео
Головна Новини дня У Дніпрі стався вибух в будівлі поліції — що відомо

У Дніпрі стався вибух в будівлі поліції — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 21:59
Вибух у поліції Дніпра 23 лютого — що відомо про інцидент
Приміщення, де стався вибух. Фото: Нацполіція України

Ввечері 23 лютого стався вибух в адміністративній будівлі поліції в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпра. Внаслідок інциденту постраждалих немає.

Про це повідомили у Нацполіції України, передає Новини.LIVE.

Що відомо про вибух у поліції в Дніпрі

Як зазначають у поліції, вибух в адмінприміщенні пролунав 23 лютого близько 20:30. Це сталося в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра.

Постраждалих через інцидент немає. У приміщенні вибиті вікна, пошкоджена техніка та меблі. Крім того, вибуховою хвилею зачепило автомобіль, який був припаркований поруч з будівлею.

Наразі на місці вибуху працюють правоохоронці. Фахівці вибухотехнічної служби, криміналісти та слідчі встановлюють всі обставини інциденту.

Вибухи в інших містах України

Сьогодні ввечері, близько 18:10, також пролунав вибух у Миколаєві. Внаслідок інциденту постраждали семеро поліцейських, за життя двох з них зараз борються лікарі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі розглядають версію вчинення теракту. За його словами, правоохоронці зараз працюють над з'ясуванням усіх обставин.

Напередодні, 22 лютого, стався теракт у Львові. 33-річна мешканка Рівненщини заклала вибухівку, через здетонування якої загинула поліцейська. Відомо також про постраждалих.

Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
