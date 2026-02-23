Вибух у поліції Дніпра 23 лютого — що відомо про інцидент

У Дніпрі стався вибух в будівлі поліції — що відомо
Ввечері 23 лютого стався вибух в адміністративній будівлі поліції в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпра. Внаслідок інциденту постраждалих немає.
Про це повідомили у Нацполіції України, передає Новини.LIVE.
Що відомо про вибух у поліції в Дніпрі
Як зазначають у поліції, вибух в адмінприміщенні пролунав 23 лютого близько 20:30. Це сталося в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра.
Постраждалих через інцидент немає. У приміщенні вибиті вікна, пошкоджена техніка та меблі. Крім того, вибуховою хвилею зачепило автомобіль, який був припаркований поруч з будівлею.
Наразі на місці вибуху працюють правоохоронці. Фахівці вибухотехнічної служби, криміналісти та слідчі встановлюють всі обставини інциденту.
Вибухи в інших містах України
Сьогодні ввечері, близько 18:10, також пролунав вибух у Миколаєві. Внаслідок інциденту постраждали семеро поліцейських, за життя двох з них зараз борються лікарі.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі розглядають версію вчинення теракту. За його словами, правоохоронці зараз працюють над з'ясуванням усіх обставин.
Напередодні, 22 лютого, стався теракт у Львові. 33-річна мешканка Рівненщини заклала вибухівку, через здетонування якої загинула поліцейська. Відомо також про постраждалих.
Читайте Новини.LIVE!