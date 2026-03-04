Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Буданов не терпит коррупции — первые итоги работы главы ОПУ

Буданов не терпит коррупции — первые итоги работы главы ОПУ

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 15:51
Кирилл Буданов на должность ОПУ — какое отношение к коррупции
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Фото: ОПУ

Глава Офиса президента Кирилл Буданов демонстрирует нетерпимость к коррупции и прагматизм в переговорах. Дипломатический трек сейчас является ключевым направлением для политика. 

Об этом, осматривая комментарии специалистов в украинском информпространстве, написал политический эксперт и блогер Владимир Цыбулько, сообщает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Первые итоги работы Буданова

"Кирилл Буданов только третий месяц работает в должности руководителя Офиса Президента. Впрочем экспертная среда уже пытается подвести первые итоги его работы. Говорить о результатах в стратегическом измерении пока рано, однако специалисты выделяют несколько направлений, в которых новый руководитель ОП уже очертил подход и продемонстрировал стиль управления", — отметил Цыбулько.

Он напомнил, что журналист Виталий Портников назвал позицию Буданова прагматичной, комментируя переговорный процесс с его участием. По мнению Портникова, Буданов исходит из того, что главным гарантом безопасности Украины остается ее армия, а стратегической целью — долгосрочное ослабление имперских амбиций РФ. Отдельно он обратил внимание, что высказывания главы ОП относительно выборов отражают отсутствие объективных условий для их проведения во время войны.

"Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко соглашается с оценкой Буданова по ситуации на фронте. В частности с тезисом о том, что российские войска не достигли определяющих успехов во время зимнего наступления, а Украина в зимней кампании выстояла стратегически", — дополнил блогер.

Он отметил, что несмотря на то, что переговорное направление пока остается ключевым для руководителя ОП, изменения, по оценкам обозревателей, ощущаются и внутри самой институции.

Так, политический эксперт Виктор Таран отмечает, что с приходом Буданова ОП начал очищаться от коррупционных схем. По его словам, новый руководитель воспринимает такие схемы на одном уровне с деятельностью ДРГ. Таран убежден, что Буданов продолжит "демонтаж интересных и масштабных схем".

В то же время, отмечает Цыбулько, заместитель председателя Центра оборонных стратегий Алина Фролова предостерегает от упрощенных трактовок публичных заявлений Буданова. Комментируя его слова о гарантиях безопасности, она отметила, что СМИ могли некорректно интерпретировать акценты. Речь шла о том, что российская сторона знакома с украинскими условиями, и если переговоры продолжаются, это означает готовность их обсуждать.

Также Фролова не исключает, что такая риторика может быть элементом продуманной информационной стратегии, где мы выставляем метки в коридоре, по которому должен бежать враг: "Дай Бог, уровень доверия к действиям, которые делает господин Буданов, достаточно высок".

По словам Цыбулько, есть еще один вопрос, который время от времени залетает в информационное пространство в контексте главы ОП — это выборы. Впрочем, как отметил Портников, высказывания Буданова по ним отражают отсутствие объективных условий для их проведения во время войны. Он также считает, что глава ОП демонстрирует более прагматичный подход к выборам и переговорам, чем часть политиков, которые оценивают их через внешнеполитические ожидания, в частности позицию США.

"В целом эксперты сходятся в том, что за такой короткий срок сложно ожидать каких-то конечных результатов. Но тенденции заметны. Буданов придерживается четкой позиции по безопасности, демонстрирует прагматизм в переговорах и нетерпимость к внутренним коррупционным рискам. Но стоит помнить, что мы живем в войне и растущем международном кризисе. Условия и факторы, которые надо учитывать, меняются каждый день. И мы в этой ситуации должны извлечь максимум из возможного. А Кирилл Буданов, как разведчик, как раз может не только оценивать реальность, высчитывать риски и прогнозировать реакции, но и создавать возможности, на которые должны реагировать все участники переговорного процесса", — констатирует Владимир Цыбулько.

Последние заявления Буданова

Ранее Буданов заявил, что мобилизация в Украине будет до конца войны. По его словам, суть вопроса глубже, чем кажется на первый взгляд и на протяжении истории с этой проблемой сталкивалась не только Украина.

Кроме того, руководитель ОПУ предупредил о высоком риске терактов в Украине. Россия может использовать такие методы, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри нашего государства.

Также Буданов выразил свои ожидания от переговоров с РФ. Он сообщил, что Украина рассчитывает на успех диалога. Дипломатический трек может дать положительный результат и стать шагом к завершению войны.

Офис президента переговоры коррупция Кирилл Буданов война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации