Зеленский: сегодня состоялась встреча команд Украины и США
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что состоялась встреча представителями Украины и США.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на вечернее видеообращение Владимира Зеленского.
Украинская переговорная команда продолжит общение с американской делегацией завтра, - Зеленский
После сегодняшнего раунда переговоров с Уиткоффом и Кушнером будет подробный доклад, сообщил президент.
Важно для всех нас в мире, что дипломатия продолжается и мы пытаемся закончить эту войну... Самое главное - понять, насколько российская сторона готова идти к реальному завершению войны и насколько они готовы делать это честно и достойно.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!