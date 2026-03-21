Зеленський: сьогодні відбулася зустріч команд України та США

Президент України Володимир Зеленський.

У суботу, 21 березня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що відбулася зустріч між представниками України та США. Глава держави зазначив, що завтра продовжиться спілкування між переговорними командами.

Глава держави зауважив, що після сьогоднішнього раунду переговорів зі спецпосланником США Стівом Віткоффом та радником Джаредом Кушнером буде детальна доповідь.

"Наша команда зараз в Америці, була вже зустріч сьогодні. З американської сторони — Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Важливо для всіх нас у світі, що дипломатія продовжується і ми намагаємося закінчити цю війну — війну Росії проти України. Війна нікому не потрібна. Команди продовжать спілкуватись і завтра.

І найголовніше — зрозуміти, наскільки російська сторона готова йти до реального завершення війни і наскільки вони готові робити це чесно та достойно. Тим більше зараз, коли через іранську ситуацію геополітичні проблеми тільки зросли. Буде ще детальна доповідь команди", — повідомив президент.

Зеленський про затримання танкера тіньового флоту РФ у Франції

Глава держави поінформував, що на днях у Франції було затримано танкер тіньового флоту, який Росія використовує для транспортування нафти.

"Цими днями є ще один, на мій погляд, сильний крок Франції: затримано танкер тіньового флоту, який Росія використовує для транспортування нафти. Цей танкер уже під санкціями України, вже під санкціями Британії, Європейського Союзу й Америки. Але все одно росіяни його використовують. Системно транспортує не тільки російську, але й іранську нафту.

Це реальні спільники — Росія та іранський режим, навіть у таких речах, як тіньовий флот, — у них усе фактично спільне. І, зупиняючи одне таке зло — іранський режим, — треба памʼятати, що й на друге зло повинен бути відповідний тиск", — розповів Зеленський.

Водночас він наголосив, що допоки триває війна, повинен тривати й тиск на Росію:

"Ми працюємо з європейськими країнами, щоб у них законодавче регулювання дозволяло не тільки зупиняти такі судна, але й блокувати їх та конфісковувати нафту. Це повинно бути. Дякую Франції та всім іншим партнерам у Європі, які діють рішуче. Дуже дякую".

Нещодавно український лідер повідомляв, що Україна готується до нової зустрічі переговорної групи з Росією, яка має відбутися у США. Зеленський наголосив, що ключовим залишається досягнення справедливого миру та координація дій із міжнародними партнерами.

Раніше речник МЗС України Георогій Тихий заявляв, що тристоронні переговори між Україною, США та Росією наразі поставлені на паузу, однак контакти між сторонами не припиняються. У МЗС наголошують, що мовиться лише про відтермінування, а не скасування діалогу.

Своєю чергою, президент Зеленський говорив про те, що загострення ситуації в Ірані негативно впливає на переговори щодо миру в Україні. За його словами, через події на Близькому Сході перемовини постійно відкладаються і це викликає занепокоєння.