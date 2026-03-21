Умєров: обговорили із США подальші кроки у межах переговорів

Дата публікації: 21 березня 2026 21:54
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров. Фото: Getty Images

У суботу, 21 березня, секретар РНБО Рустем Умєров розкрив подробиці переговорів із представниками Сполучених Штатів Америки. Він зазначив, що під час сьогоднішньої зустрічі команди говорили про наступні кроки у межах переговорного треку.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Рустема Умєрова.

Умєров про деталі переговорів із США 21 березня

Рустем Умєров озвучив деталі перемовин у США та склад української делегації. Він також розповів, про що саме говорили з американською стороною та яких домовленостей намагалися досягти.

"Сьогодні у Флориді разом із Давидом Арахамією, Кирилом Будановим та Сергієм Кислицею  провели зустріч з американською стороною в межах переговорного процесу.

Американську делегацію представляли спеціальний представник Президента США Стів Віткофф, радник Президента США Джаред Кушнер, старший радник Білого дому Джош Грюнбаум та старший радник з питань політики Державного департаменту США Кріс Карран", —  поінформував Умєров.

Крім того, він додав, що сторони продовжили обговорення ключових питань і подальших кроків у межах переговорного треку. Окрему увагу приділили узгодженню підходів для подальшого просування до практичних результатів.

Українська переговорна команда за підсумками першого дня зустрічі доповіли главі держави Володимиру Зеленському. Умєров наголосив, що робота з американською стороною триватиме й завтра, 22 березня.

Скриншот повідомлення Умєров/Facebook

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що 21 березня відбулася зустріч між переговорними командами України та США. Глава держави наголосив, що тривають зусилля задля закінчення повномасштабної війни Росії проти України.

Раніше Зеленський розповідав, чого очікує від зустрічі команд України та США. Український лідер зазначав, що хоче почути конкретні дати щодо продовження тристоронніх перемовин щодо закінчення повномасштабної війни.

Також президент України заявляв, що справжні переговори з Росією можливі тільки під серйозним міжнародним тиском. За його словами, Москва поки що не зацікавлена у завершенні війни і лише демонструє готовність до діалогу.

Євтушенко Аліна
