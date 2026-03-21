Буданов этим занимается: Юсов анонсировал новые обмены пленными

Спикер ГУР МОУ и заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов. Фото: koordshtab.gov.ua

Украина продолжает работать над возвращением пленных, и новые обмены уже готовятся. Этот вопрос остается одним из ключевых в переговорах на разных уровнях. В ГУР уверяют, что работа в этом направлении продолжается постоянно.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины и заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Юсов о новых обменах пленными

Андрей Юсов отметил, что подготовка к обменам пленными не останавливается, и этим процессом в дальнейшем занимается руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

По его словам, тема возвращения украинских военных и гражданских остается приоритетной во время всех переговоров — как в двустороннем, так и в трехстороннем форматах.

В то же время Юсов объяснил, что конкретные даты обменов не озвучивают заранее из соображений безопасности. О результатах таких операций сообщается уже после их завершения.

"Работает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и работает украинская переговорная группа. Кирилл Буданов продолжает заниматься этим вопросом. И на переговорах, и двусторонних, и трехсторонних всегда присутствует тема возвращения наших как военнопленных, так и гражданских заложников. И, безусловно, работа ведется. Я могу сказать, что следующие обмены готовятся.

Даты мы никогда заранее не анонсируем. И когда уже есть факты, и операция прошла, тогда мы делимся статистикой, анализируем и делимся со всей Украиной хорошими новостями. Они обязательно будут", — объяснил Юсов.

Недавно Кирилл Буданов рассказал о результатах работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными за четыре года. По его данным, за это время было проведено более 70 обменов пленными. А освобождено более 8 тысяч украинцев.

Напомним, что 6 марта из российского плена в Украину удалось вернуть 300 военных и двух гражданских. Некоторые из них пробыли в плену врага еще с 2022 года.

А 5 марта домой из российского плена вернулось 200 защитников. Среди них были защитники Мариуполя, которые пробыли в плену почти 4 года.