Буданов цим займається: Юсов анонсував нові обміни полоненими

Речник ГУР МОУ та заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Фото: koordshtab.gov.ua

Андрій Юсов заявив, що обміни полоненими готуються. За його словами, Кирило Буданов продовжує опікуватися цим питанням.

Тема повернення українських військовополонених і цивільних заручників є ключовою на всіх рівнях перемовин — як двосторонніх, так і тристоронніх, заявив речник ГУР та заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець. Про це він сказав у кулуарах благодійного аукціону в підтримку підрозділів ГУР МО.

Читайте також:

Юсов наголосив, що дати обмінів заздалегідь не анонсують з міркувань безпеки. Про результати повідомляють уже після проведення операцій.

