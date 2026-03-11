Скільки обмінів провів Координаційний штаб з початку створення — Буданов відповів

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Facebook/president.gov.ua

Рівно чотири роки тому, 11 березня 2022 року, в Україні створили Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Він займається питаннями звільнення українців з неволі та допомоги родинам зниклих безвісти і полонених захисників.

Очільник ОП Кирило Буданов розповів про результати роботи Координаційного штабу за чотири роки, передає Новини.LIVE.

Буданов про роботу Координаційного штабу

Як зазначив Буданов, запустити новий спецорган у розпал повномасштабного вторгнення було нелегко. Попри це, Україні вдалося налагодити роботу Координаційного штабу.

"За чотири роки Координаційний штаб провів понад 70 обмінів полоненими. З російської неволі визволено більше ніж 8 тисяч громадян — як військових, так і цивільних", — зазначив очільник ОП.

Буданов додав, що для нього було честю три роки очолювати Координаційний штаб. Він подякував усім, хто причетний до визволення українських громадян.

Особливу подяку керівник Офісу Президента висловив рідним полонених. Він наголосив, що їхня незламна віра, витримка та терпіння допомагають у цій нелегкій справі.

"Сьогодні ми продовжуємо роботу над поверненням з полону українських громадян. Наше спільне завдання залишається незмінним: повернути додому всіх", — додав Буданов.

Що відомо про Координаційний штаб

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими було створено 11 березня 2022 року. Тоді головою призначили Кирила Буданова. Наразі штаб очолює начальник Головного управління розвідки Олег Іващенко.

Координаційний штаб займається організацією обмінів полоненими, супроводом, реабілітацією та допомогою звільненим захисникам і захисницям. Крім того, фахівці спецоргану здійснюють регулярну психологічну підтримку родин зниклих або полонених військовослужбовців і надають іншу необхідну допомогу.

Останні обміни полоненими

У четвер, 5 березня, з російського полону вдалося повернути 200 українців. Це був перший етап великого обміну, про яких домовилися на переговорах у Женеві.

Вже наступного дня, 6 березня, ще 300 захисників повернулися в Україну з ворожої неволі. Українці зустрічали воїнів з прапорами бригад та портретами захисників.

У Координаційному штабі зазначили, що з полону визволили військових, які боронили Україну на різних напрямках. Їх доправили до медцентрів, аби провести всі необхідні обстеження, лікування та реабілітацію.