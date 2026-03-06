Обмін полоненими 6 березня — Лубінець розкрив деталі

Омбудсмен розкрив деталі про полонених, яких повернули сьогодні
Під час другого етапу обміну полоненими до України повернули ще 300 військових та двох цивільних людей. Деякі з них пробули у ворожій неволі ще з 2022 року.
Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на повідомлення омбудсмена Дмитра Лубінця 6 березня.
Кого вдалося повернути в Україну під час обміну
Як зазначив Лубінець, другий етап обміну полоненими відбувся в межах виконання домовленостей, досягнутих під час перемовин у Женеві. Серед звільнених:
- військові ЗСУ;
- ТрО;
- НГУ;
- ДПСУ.
"Є ті, хто потрапив у полон у 2022 році. Усі звільнені — матроси, солдати та сержанти", — зазначив Лубінець.
Він додав, що найстаршому зі звільнених сьогодні полонених — 60 років, наймолодшому — 26.
"Також сьогодні серед повернутих є однофамільці: шість різних наших оборонців, які мають три однакові прізвища", — додав Лубінець.
Він зауважив, що за два дні додому повернулося 500 українських оборонців. Від початку повномасштабного вторгнення — 6922 українці.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими додали, що додому сьогодні повернули тих, хто воював на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому та Херсонському напрямках, а також брав участь в обороні Маріуполя.
"Визволені Захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень, подальшого лікування та медичної реабілітації. Вони будуть забезпечені необхідною допомогою, отримають документи та належні грошові виплати", — зазначили у повідомленні.
Координаційний штаб висловив вдячність Сполученим Штатам Америки та Об'єднаним Арабським Еміратам за важливе посередництво та сприяння.
Великий обмін полоненими
Вчора, 5 березня, в Україну повернули 200 військовополонених. Це стало першим етапом великого обміну.
Вже сьогодні на рідну землю вдалося повернути ще 300 захисників. Крім того, з полону звільнили двох цивільних людей.
