Обмін полоненими 6 березня — Лубінець розкрив деталі

Українські захисники, яких повернули з полону. Фото: Telegram/Koord_shtab

Під час другого етапу обміну полоненими до України повернули ще 300 військових та двох цивільних людей. Деякі з них пробули у ворожій неволі ще з 2022 року.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на повідомлення омбудсмена Дмитра Лубінця 6 березня.

Кого вдалося повернути в Україну під час обміну

Як зазначив Лубінець, другий етап обміну полоненими відбувся в межах виконання домовленостей, досягнутих під час перемовин у Женеві. Серед звільнених:

військові ЗСУ;

ТрО;

НГУ;

ДПСУ.

"Є ті, хто потрапив у полон у 2022 році. Усі звільнені — матроси, солдати та сержанти", — зазначив Лубінець.

Він додав, що найстаршому зі звільнених сьогодні полонених — 60 років, наймолодшому — 26.

"Також сьогодні серед повернутих є однофамільці: шість різних наших оборонців, які мають три однакові прізвища", — додав Лубінець.

Він зауважив, що за два дні додому повернулося 500 українських оборонців. Від початку повномасштабного вторгнення — 6922 українці.

Військові, яких повернули з полону. Фото: Telegram/Koord_shtab

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими додали, що додому сьогодні повернули тих, хто воював на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому та Херсонському напрямках, а також брав участь в обороні Маріуполя.

"Визволені Захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень, подальшого лікування та медичної реабілітації. Вони будуть забезпечені необхідною допомогою, отримають документи та належні грошові виплати", — зазначили у повідомленні.

Військовий, якого повернули з полону. Фото: Telegram/Koord_shtab

Координаційний штаб висловив вдячність Сполученим Штатам Америки та Об'єднаним Арабським Еміратам за важливе посередництво та сприяння.

Великий обмін полоненими

Вчора, 5 березня, в Україну повернули 200 військовополонених. Це стало першим етапом великого обміну.

Вже сьогодні на рідну землю вдалося повернути ще 300 захисників. Крім того, з полону звільнили двох цивільних людей.