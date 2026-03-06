Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Омбудсмен розкрив деталі про полонених, яких повернули сьогодні

Омбудсмен розкрив деталі про полонених, яких повернули сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 14:34
Обмін полоненими 6 березня — Лубінець розкрив деталі
Українські захисники, яких повернули з полону. Фото: Telegram/Koord_shtab

Під час другого етапу обміну полоненими до України повернули ще 300 військових та двох цивільних людей. Деякі з них пробули у ворожій неволі ще з 2022 року.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на повідомлення омбудсмена Дмитра Лубінця 6 березня.

Реклама
Читайте також:

Кого вдалося повернути в Україну під час обміну

Як зазначив Лубінець, другий етап обміну полоненими відбувся в межах виконання домовленостей, досягнутих під час перемовин у Женеві. Серед звільнених:

  • військові ЗСУ;
  • ТрО;
  • НГУ;
  • ДПСУ.

"Є ті, хто потрапив у полон у 2022 році. Усі звільнені — матроси, солдати та сержанти", — зазначив Лубінець.

Він додав, що найстаршому зі звільнених сьогодні полонених — 60 років, наймолодшому — 26.

"Також сьогодні серед повернутих є однофамільці: шість різних наших оборонців, які мають три однакові прізвища", — додав Лубінець.

Він зауважив, що за два дні додому повернулося 500 українських оборонців. Від початку повномасштабного вторгнення — 6922 українці.

Під час другого етапу обміну полоненими до України повернули ще 300 військових та двох цивільних людей
Військові, яких повернули з полону. Фото: Telegram/Koord_shtab

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими додали, що додому сьогодні повернули тих, хто воював на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому та Херсонському напрямках, а також брав участь в обороні Маріуполя.

"Визволені Захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень, подальшого лікування та медичної реабілітації. Вони будуть забезпечені необхідною допомогою, отримають документи та належні грошові виплати", — зазначили у повідомленні.

Під час другого етапу обміну полоненими до України повернули ще 300 військових та двох цивільних людей
Військовий, якого повернули з полону. Фото: Telegram/Koord_shtab

Координаційний штаб висловив вдячність Сполученим Штатам Америки та Об'єднаним Арабським Еміратам за важливе посередництво та сприяння.

Великий обмін полоненими

Вчора, 5 березня, в Україну повернули 200 військовополонених. Це стало першим етапом великого обміну.

Вже сьогодні на рідну землю вдалося повернути ще 300 захисників. Крім того, з полону звільнили двох цивільних людей.

військові полонені Дмитро Лубінець війна в Україні обмін полоненими
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації