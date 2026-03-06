Кого удалось вернуть во время обмена пленными 6 марта — детали от Лубинца

Омбудсмен рассказал о пленных, которых вернули сегодня в Украину
В Украину вернули еще 300 военных и двух гражданских людей. Обмен состоялся в рамках договоренностей, достигнутых в Женеве.
Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на сообщение омбудсмена Дмитрия Лубинца 6 марта.
Кого удалось вернуть в Украину во время обмена
Как отметил Лубинец, второй этап обмена пленными состоялся в рамках выполнения договоренностей, достигнутых во время переговоров в Женеве. Среди освобожденных:
- военные ВСУ;
- ТрО;
- НГУ;
- ГПСУ.
"Есть те, кто попал в плен в 2022 году. Все освобожденные — матросы, солдаты и сержанты", — отметил Лубинец.
Он добавил, что самому старшему из освобожденных сегодня пленных — 60 лет, самому молодому — 26.
"Также сегодня среди возвращенных есть однофамильцы: шесть разных наших защитников, которые имеют три одинаковые фамилии", — добавил Лубинец.
Он отметил, что за два дня домой вернулось 500 украинских защитников. С начала полномасштабного вторжения — 6922 украинца.
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными добавили, что домой сегодня вернули тех, кто воевал на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском и Херсонском направлениях, а также участвовал в обороне Мариуполя.
"Освобожденные Защитники будут доставлены в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований, дальнейшего лечения и медицинской реабилитации. Они будут обеспечены необходимой помощью, получат документы и надлежащие денежные выплаты", — отметили в сообщении.
Координационный штаб выразил благодарность Соединенным Штатам Америки и Объединенным Арабским Эмиратам за важное посредничество и содействие.
Большой обмен пленными
Вчера, 5 марта, в Украину вернули 200 военнопленных. Это стало первым этапом большого обмена.
Уже сегодня на родную землю удалось вернуть еще 300 защитников. Кроме того, из плена освободили двух гражданских людей.
