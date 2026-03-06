Видео
Главная Новости дня Омбудсмен рассказал о пленных, которых вернули сегодня в Украину

Омбудсмен рассказал о пленных, которых вернули сегодня в Украину

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 14:34
Кого удалось вернуть во время обмена пленными 6 марта — детали от Лубинца
Украинские защитники, которых вернули из плена. Фото: Telegram/Koord_shtab

В Украину вернули еще 300 военных и двух гражданских людей. Обмен состоялся в рамках договоренностей, достигнутых в Женеве.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на сообщение омбудсмена Дмитрия Лубинца 6 марта.

Читайте также:

Кого удалось вернуть в Украину во время обмена

Как отметил Лубинец, второй этап обмена пленными состоялся в рамках выполнения договоренностей, достигнутых во время переговоров в Женеве. Среди освобожденных:

  • военные ВСУ;
  • ТрО;
  • НГУ;
  • ГПСУ.

"Есть те, кто попал в плен в 2022 году. Все освобожденные — матросы, солдаты и сержанты", — отметил Лубинец.

Он добавил, что самому старшему из освобожденных сегодня пленных — 60 лет, самому молодому — 26.

"Также сегодня среди возвращенных есть однофамильцы: шесть разных наших защитников, которые имеют три одинаковые фамилии", — добавил Лубинец.

Он отметил, что за два дня домой вернулось 500 украинских защитников. С начала полномасштабного вторжения — 6922 украинца.

Під час другого етапу обміну полоненими до України повернули ще 300 військових та двох цивільних людей
Военные, которых вернули из плена. Фото: Telegram/Koord_shtab

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными добавили, что домой сегодня вернули тех, кто воевал на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском и Херсонском направлениях, а также участвовал в обороне Мариуполя.

"Освобожденные Защитники будут доставлены в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований, дальнейшего лечения и медицинской реабилитации. Они будут обеспечены необходимой помощью, получат документы и надлежащие денежные выплаты", — отметили в сообщении.

Під час другого етапу обміну полоненими до України повернули ще 300 військових та двох цивільних людей
Военный, которого вернули из плена. Фото: Telegram/Koord_shtab

Координационный штаб выразил благодарность Соединенным Штатам Америки и Объединенным Арабским Эмиратам за важное посредничество и содействие.

Большой обмен пленными

Вчера, 5 марта, в Украину вернули 200 военнопленных. Это стало первым этапом большого обмена.

Уже сегодня на родную землю удалось вернуть еще 300 защитников. Кроме того, из плена освободили двух гражданских людей.

военные пленные Дмитрий Лубинец война в Украине обмен пленными
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
